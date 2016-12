"Am convingerea că UDREA E BUNĂ PENTRU ROMÂNIA. Vă pot garanta că e un om inteligent"

1

buna-rau

E buna doar in primul tur ca are clanta mare si-l poate contra pe boul de Ponta,dupa aia e buna doar pentru Basescu.Daca-i place asa mult de ea s-o ia acasa la el ca sa ne scuteasca pe noi de gusturile lui.Poate el stie cit este de buna ,dar noi n-am incercat-o.Sa ne-o dea si noua!