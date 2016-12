Mihai Tararache:

"Am cerut Guvernului Ponta să gândească un impozit forfetar unic"

Deputatul constănțean Mihai Tararache, de la PNL, susține că activitatea sa parlamentară și politică din ultima perioadă s-a concentrat exclusiv pe dorința de a ajuta turismul din România să se dezvolte sănătos și constructiv. În acest sens, el a reamintit, ieri, că a combătut, uneori poate chiar la modul agresiv, măsurile neproductive luate de Guvernul Ponta, parcă voit împotriva agenților economici ce activează în turism.„Am spus încă de la adoptarea ordonanței că impozitarea bacșișului pe care îl primesc angajații din turism și servicii este o măsură prea puțin benefică, nefiind suficient timp de implementare pentru o asemenea reglementare în condițiile în care agenții economici sunt oricum sufocați de taxe, impozite sau controale, într-un sezon estival foarte scurt. Dorința Guvernului Ponta de a implementa această măsură în doar câteva zile nu putea decât să producă haos, așa cum am anticipat, în rândul întreprinzătorilor, dar mai ales al angajaților, care de cele mai multe ori, se angajează luând în calcul acest bacșiș care le sporește semnificativ veniturile”, a declarat deputatul Mihai Tararache.El a mai adăugat că, experiența sa în domeniul turismului l-a ajutat să aibă puncte de vedere pertinente în dezbaterile pe care le-a propus pe marginea măsurilor luate pripit de miniștrii Guvernului Ponta.„Am propus de fiecare dată măsuri care să deblocheze situațiile critice în care măsurile catastrofale luate duceau mediul economic din turism, iar asta s-a văzut prin fiecare poziție fermă pe care am adoptat-o în ultima vreme. În paralel cu eliminarea acestei reglementări, am cerut Guvernului Ponta să gândească un impozit forfetar unic, aplicat agenților economici din turism. Constat că ministrul de Finanțe dorește ca măsura respectivă să fie implementată de la începutul anului viitor. Fiind un susținător declarat al acestei reglementări, singura mea doleanță este ca noua taxă să fie discutată cu toți reprezentanții industriei turismului și serviciilor pentru ca implementarea să fie făcută corect și în sprijinul acestui domeniu și a întregii economii”, a mai spus Tararache.Totodată, el a mai spus că a solicitat adoptarea de urgență a normelor de aplicare a legii voucherelor de vacanță, o lege extrem de importantă și benefică pentru turismul românesc.