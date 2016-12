„Am avut un model care, astăzi, este şeful statului“

1

"Un model in Viata"

Parca am mai auzit si citit asemenea cuvantari prin anii 80 pe la Congresele partidulul comunist,cand toti cei inscrisi la cuvant il ridicau in slavi pe tovarasul(cel mai destept, cel mai frumos, cel mai curajos eroul din Carpati etc etc si multe pupicuri in partea dorsala), cam asta le-a spus Anca Boagiu tinerilor PD-listi.(altceva nu avea ce ca politica habar nu are iar profesie doua linii paralele.