"Am avut o şansă extraordinară să-mi servesc ţara"

1

Lacheul este o lichea!

Mananci rahat cu polonicul, bubosule imputit, ati avut sprijinul neconditionat de la sas si de la institutiile de forta, in general dusmanoase cu Romania si romani, ai distrus tu si gasca ta mult in tara, Romania a facut pasi inapoi in timpul vostru si de aceea romanii cu mintea la purtator ti-a urat tie si jigodiilor de langa sas, un -lasati-ne si plecati dracului din Romania!