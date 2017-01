„Am auzit de moţiune. M-am dus şi-am luat-o!“

Ce înțeleg constănțenii despre soarta Guvernului Boc:

„Am auzit de moțiune. M-am dus și-am luat-o!“

Moțiunea de cenzură care va fi dezbătută azi, al cărei scop este de a demite Guvernul Boc, este o necunoscută pentru cei mai mulți dintre constănțenii de rând. Ei nu au habar de faptul că moțiunea are nevoie, pentru a trece, de 236 de voturi și, cu atât mai puțin, că ea se numește „Moțiunea României, moțiune populară”. Nu știu că ea cuprinde zece motive pentru care demiterea actualului Cabinet s-ar impune și nici că Opoziția își face calcule, cel mai probabil premature, pentru desemnarea unui nou premier. Copleșiți de probleme, disperați de gândul că „mâine poate fi mai rău” și dezamăgiți de actuala clasă politică, locuitorii din mediul rural constănțean nu au cine știe ce atitudine civică. Moțiune? Ce-i aia? „Nu le am eu cu moțiunea” O femeie de 40 de ani din localitatea Saraiu, mamă a două fete, susține că nu a auzit despre moțiunea de cenzură depusă de partidele din Opoziție: „Nu știu, nu le am eu cu moțiunea, nu le am cu astea… Noi trăim la țară, unde totul e criză, totul e sărăcie”. În continuare, ea a explicat că indiferent dacă moțiunea trece sau pică, „oamenii tot greu o vor duce”. Femeia este casnică, iar una dintre fiicele sale este studentă în anul II la Medicină. Pentru că în familie există un singur salariu, taxa de școlarizare a fetei este cu greu suportată. „Pentru noi, oricum nu se va întâmpla nimic, cu sau fără moțiunea asta de care spuneți”, a conchis, cu amărăciune, femeia. „Nu cunosc, nu ascult, nu dau importanță“ Locuitorii orașului Negru Vodă nu par, nici ei, mai implicați în viața politică. În familia Balaci, o femeie explică mâhnită că nu dă importanță unui aspect cum e moțiunea de cenzură. Și asta deoarece, spune ea, are nepoții bolnavi. Disperată, ea declară: „Nu cunosc, nu ascult, nu dau importanță acum la ce se întâmplă. Efectiv nu mă interesează. Viața nepoților mei este mult mai importantă. Este cea mai importantă, de fapt”, a subliniat ea. „Am auzit și-am luat-o!“ Una dintre cele mai interesante reacții a fost aceea a unei femei din comuna Ostrov. Ezitantă la început, mai sigură pe ea ulterior, doamna Manole a răspuns răspicat: „Da, am auzit de moțiune. Am auzit și-am luat-o!”. „Am înțeles că moțiunea nu trece“ Lenuța Vintilescu, în vârstă de 56 de ani, din comuna Seimeni, este singura care a știut că azi va fi dezbătută moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Boc. Aceasta mărturisește că regretă că a votat la cele mai recente alegeri generale și că „nu are cine să ne conducă”. „Au fost pure promisiuni de campanie, toți promit”, a adăugat femeia. Ea a afirmat și că „e foamete în toată țara, de-aia nimeni nu se îndură să plece de la guvernare”. Lenuța Vintilescu susține că, din ce a aflat din mass media, „moțiunea nu se va vota, nu are șanse să treacă”. O altă femeie, de 70 de ani, din comuna Topalu, recunoaște că se uită la televizor, dar că nu ar ști să explice concret ce anume presupune o moțiune de cenzură. „Nu știu să vă spun despre ce e vorba exact. Dar, din ce am mai auzit așa… dacă ar fi să schimbe actualul Guvern, să-l schimbe!”. Bătrâna e dezamăgită de măsurile de austeritate ale Executivului și declară că „la noi e sărăcie mare, nu avem cu ce să trăim”.