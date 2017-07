"Am ales să plec din PNL deoarece era un partid mort, mic şi de familie"

Noul prefect de Constanța, Ioan Albu:

"Am ales să plec din PNL deoarece era un partid mort, mic și de familie"

Începând de ieri, județul Constanța are un nou prefect, în persoana fostului director al Direcției Agricole Constanța, Ioan Albu. El l-a înlocuit în funcție pe Adrian Nicolaescu, care va ocupa funcția publică de inspector guvernamental.Învestirea în funcția oficială a avut loc, ieri, la sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ. La eveniment, au fost prezenți șefii serviciilor deconcentrate, angajați ai Prefecturii, dar și ai Consiliului Județean Constanța, precum și familia noului prefect. Ulterior, Ioan Albu a depus jurământul de credință în noua funcție, după care a ținut să menționeze că mulțumește celor care l-au susținut pentru a ajunge în această postură.„Înainte de orice, doresc să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și m-au sprijinit ca să obțin această funcție. Mulțumesc în mod deosebit celor de la PSD care m-au propus. De asemenea, vreau să mulțumesc fostului prefect Adrian Nicolaescu, cu care am avut o colaborare bună din postura mea de director al Direcției Agricole Constanța. În continuare, îmi doresc o transparență decizională, iar relația cu primarii din județ și cu șefii deconcentratelor să fie una bună. Vom identifica, în continuare, împreună problemele din județ”, a spus prefectul Ioan Albu.În altă ordine de idei, el a spus că va veni cu o echipă nouă în Prefectură, în jur de cinci persoane, care să fie profesioniști pe diverse domenii.v v vLa rândul lui, prezent la eveniment, președintele CJC, Horia Țuțuianu, l-a felicitat oficial și i-a urat succes în noua funcție.„Îl cunosc pe Ionuț Albu. Am fost amândoi consilieri județeni: eu de la PSD, el de la PNL. Sunt convins că experiența sa în funcția de director al Direcției de Agricultură Constanța, dar și cea în administrație îl va ajuta pe domnul Albu să gestioneze nevoile județului. Dacă la Consiliul Județean echipa era completă, iată că acum și la Prefectură echipa s-a întregit. Îi voi acorda tot sprijinul pentru a reuși împreună să creștem nivelul de trai al cetățenilor județului Constanța”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu.v v vNoul prefect, Ioan Albu, are 36 de ani, este căsătorit, are o fetiță și, în curând, așteaptă un nou urmaș. El este fiul fostului secretar de stat Gheorghe Albu. Ioan Albu a fost consilier județean în mandatul 2012-2015 din partea PNL Constanța. Ulterior, el a trecut la PSD Constanța, fiind numit director la Direcția Agricolă Constanța.„Am fost membru PNL vreo patru ani. La timpul respectiv, în urmă cu doi ani, când am ales să plec din PNL în PSD, am plecat deoarece am considerat că PNL era un partid mort, mic și de familie. Tot atunci, am găsit în PSD o echipă schimbată, tânără, cu mulți alți tineri care au promovat pe criterii profesionale. De o săptămână nu mai sunt membru PSD, acum sunt apolitic”, a răspuns noul prefect, întrebat fiind de ce a plecat din PNL.Potrivit CV-ului, Ioan Albu a absolvit Facultatea de Științe ale Naturii, specializarea Agricultură, Universitatea „Ovidius” Constanța. De asemenea, el este absolvent al Facultății de Drept, specializarea Drept, Universitatea „Spiru Haret” București. Este doctorand la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București.Noul prefect al Constanței mai deține un master în specializarea Management și Dezvoltare Rurală - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București.