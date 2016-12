„Am acceptat să fiu ministru al Sănătăţii pentru a păstra continuitatea”

„Am acceptat să fiu ministru al Sănătății pentru a păstra continuitatea”

Ministrul Sănătății, dr. Raed Arafat, a declarat, ieri, că a acceptat mandatul pentru a asigura continuitatea, amintind că, în ultima perioadă, a fost delegat pe această funcție.„Domnul prim-ministru a fost ministru și eu am avut delegația și am condus ministerul în ultima lună. Constituția nu permite să fie numit un al doilea ministru interimar, care era intenția inițială, și atunci am acceptat pentru a da o continuitate la minister până la alegeri și pentru a implementa câteva proiecte”, a explicat Arafat.El a menționat în acest sens proiectul spitalelor de urgență, stabilirea planului de investiții pentru 2013, îmbunătățirea nivelului anumitor spitale pentru a ridica gradul de finanțare, problematică abordată cu CNAS, Școala de Management Sanitar și Ministerul de Finanțe, pentru a se găsi soluții pentru anul viitor.