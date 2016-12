Alţi trei primari din judeţul Constanţa, declaraţi incompatibili de ANI

Alți trei primari din județul Constanța, declarați incompatibili de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat, ieri, existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui Titu Neagoe, primar al comunei Bărăganu. De asemenea, ANI a constatat și existența stării de incompatibilitate și săvârșirea infracțiunii de fals în declarații în cazul lui Viorel Bălan, primar al comunei Nicolae Bălcescu și a lui Adrian Stan, primar al orașului Techirghiol.Potrivit unui comunicat de presă transmis de ANI, starea de incompatibilitate și cea de conflict de interese au intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, precum și a încheierii unor acte administrative sau juridice prin care s-a realizat un folos material pentru sine, soț sau rudele sale de gradul I ori pentru un afin până la gradul II inclusiv.Contract între primărie și firma primaruluiPotrivit comunicatului de presă, primarul Titu Neagoe este acuzat că a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de primar al comunei Bărăganu, a încheiat un contract de arendare între Primăria Comunei Bărăganu și societatea „Titu Frumosu” S.R.L., societate în cadrul căreia soacra acestuia deține funcția de asociat și administrator. Totodată, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Titu Neagoe a infracțiunii de conflict de interese care se pedep-sește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică pe durată maximă.„Au existat niște terenuri care au fost nepuse în posesie și erau ilegal ținute ascunse de Primăria Mereni și lucrate de apropiați ai primarului din această localitate. Primăria le-a luat și s-a stabilit să le dăm în arendă până la finalizarea procedurii de punere în posesie către adevărații proprietari. S-a făcut licitație și au fost cinci oferte. A câștigat firma al cărei administrator este soacra mea, pentru că a avut cea mai bună ofertă. Nu am făcut nimic ilegal. O să contest în instanță. Cred că cineva are interesul să mă demită tocmai pentru că m-am luptat ca aceste terenuri să ajungă la comuna Bărăganu de la comuna Mereni. Am stricat anumite interese. Dacă va fi să fiu demis din această cauză, atunci voi fi mândru pentru că am reușit să aduc comunei 300 de hectare de teren”, a declarat primarul Titu Neagoe.„Este vorba de o neglijență“Conform raportului ANI, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010. El este acuzat că, a exercitat, simultan, funcția de primar al comunei Nicolae Bălcescu și funcția de administrator al S.C. PANMINADA S.R.L. (23 iunie 2008 - 05 ianuarie 2009) și al S.C. PAVICOM S.R.L. (23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010). De asemenea, întrucât acesta ar fi omis menționarea în declarațiile de interese aferente anilor 2009 și 2010 a calităților deținute în cadrul S.C. PAVICOM S.R.L., ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.„Nu am primit încă raportul ANI, tot ceea ce știu este din comunicatul de presă. Am avut cândva o firmă dar după ce am ieșit primar am vorbit cu un avocat ca să fiu exclus, tocmai pentru a nu fi incompatibil. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil este vorba de o neglijență, altfel nu-mi explic, pentru că eu știam că nu mai sunt în nicio firmă. Voi contesta în instanță după ce voi primi raportul ANI, întâi să văd exact de ce sunt acuzat”, a declarat primarul Viorel Bălan. „Voi ataca în instanță raportul ANI“Și edilul din orașul Techirghiol, Adrian Stan, respinge acuzațiile aduse de ANI. Potrivit comunicatului de presă transmis, Stan este acuzat că s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 3 iunie 2011-22 mai 2012, întrucât a exercitat, simultan, funcția de primar al orașului Techirghiol, și funcția de administrator al S.C. TECHIRGHIOL.RO COSMETICS & SPA S.R.L.Contactat telefonic, edilul Adrian Stan a spus că va merge în instanță și va contesta decizia ANI, deoarece este nefondată. El recunoaște că a deținut statutul de administrator al unei firme, însă, spune că societatea nu a funcționat nicio clipă.„Nu a funcționat niciodată, nu are venituri, nu are bilanțuri. I-am dat unui avocat sarcina să înființeze o societate și așa am devenit admi-nistrator. În cazul în care nu aș fi câștigat mandatul de primar, aveam să mă ocup de această firmă. Cum am ieșit primar, am renunțat la acest statut și nici firma n-a mai funcționat. Voi ataca în instanță raportul ANI, deși am explicat și acolo cum au stat lucrurile”, a declarat edilul Adrian Stan.