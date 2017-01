Alocarea fondurilor de la bugetul naţional către bugetele locale variază drastic de la an la an

Alocarea fondurilor de la bugetul național către bugetele locale variază drastic de la an la an

Institutul pentru Politici Publice (IPP) a organizat, vineri, la Constanța, o dezbatere privind mecanismele de transfer a resurselor publice de la nivel central la nivel local. Evenimentul a avut loc în contextul inițiativelor recente ce urmăresc modificarea cadrului legislativ care reglementează finanțele publice locale, respectiv Legea 273/2006. Directorul adjunct al IPP, Adrian Moraru, a declarat că alocările financiare de la bugetul de stat către bugetele locale pe diferite scheme de transfer în perioada 2005-2008, precum sumele defalcate din TVA pentru instituțiile de învățământ, pentru drumurile județene și comunale sau pentru echilibrarea bugetelor locale „indică varianțe semnificative de la un an la altul între localități, unele dintre acestea aparent nejustificate”, formulele de alocare a acestor fonduri tinzând să devină din ce în ce mai discreționare. Potrivit studiului IPP, ca volum al transferurilor, județul Constanța s-a situat pe locul 17 la nivel național, în 2005 și în 2006, pentru a ajunge pe 24 în 2007, iar în 2008 să intre în top 10, ocupând locul 4. În schimb, municipiul Constanța s-a situat pe locul 5 în 2005, a ajuns pe poziția 8 un an mai târziu, pentru a sări tocmai pe locul 35 în 2007, revenind pe poziția 4 în 2008. Reprezentanții IPP au atras atenția și asupra deciziei aprobate în 2008, an electoral, când, printr-un amendament la Legea bugetului de stat, s-a suspendat formula de alocare a banilor de la bugetul de stat către bugetele locale, ceea ce a provocat răsturnarea tuturor ierarhiilor. La întâlnirea de vineri au participat și Laurențiu Mateizer, șeful Trezoreriei din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța, Ionel Chiriță, președintele executiv al Asociației Orașelor din România, Ioana Purcărea, liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, dar și jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor. Cu această ocazie, participanții au putut lua contact cu noile propuneri de modificare a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, analizând atât punctele slabe, cât și punctele forte ale proiectului.