Alina Gorghiu vrea Constanţa pentru liberali. Robert Boroianu se oferă primar

Alina Gorghiu vrea Constanța pentru liberali. Robert Boroianu se oferă primar

Alături de Alina Gorghiu, la întâlnirea cu jurnaliștii au fost prezenți copreședintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, dar și senatorul Puiu Hașotti. Deși așteptat să fie prezent, celălalt co-președinte al PNL Constanța, Gigi Chiru, a lipsit de la eveniment, acest gest putând fi interpretat ca încă un semnal că noul PNL funcționează în „avarie” la Constanța.După ce a lăsat de înțeles că este nemulțumită de actuala administrație locală, Gorghiu a precizat că se impune schimbarea ei. „Filiala Constanța este una din cele mai bune ale PNL. Pot să pun rămășag că municipiul și județul Constanța vor fi liberale în 2016”, a spus Alina Gorghiu.În ceea ce privește viitorul candidat al PNL Constanța pentru Primăria Constanța, Alina Gorghiu a spus că, deocamdată, nu s-a stabilit un calendar al candidaturilor.„Nu s-a pus problema în acest moment să demarăm un calendar al candidaturilor. Este foarte important ca fuziunea să devină completă, până la ultima localitate. Se vor face sondaje cu toți cei care vor să candideze. Mi-aș dori să văd o aplecare cât mai mare către aceste candidaturi. Cine va sta cel mai bine în sondaje, indiferent de unde provine, din PDL sau PNL, va fi candidatul nostru și sprijinit de toți ceilalți”, a precizat Alina Gorghiu.În timp ce Alina Gorghiu susținea conferința de presă, președintele interimar al PNL Constanța, Robert Boroianu, anunța pe Facebook că intenționează să candideze oficial la Primăria Constanța.„Sunt pregătit să particip la o competiție internă în cadrul partidului și sper să îndeplinesc condițiile stabilite de partid pentru a fi candidatul PNL în cursa pentru Primăria Constanța. Nu sunt însă adeptul gesturilor pentru o zi și de aceea am considerat că este nevoie mai întâi să-mi consolidez o echipă, să cunosc municipalitatea și problemele ei, să-mi pregătesc un proiect pe baza căruia să lucrăm. Acesta este și motivul pentru care, până la acest moment, nu am pus accentul pe notorietate, ci pe construcție. Prin proiectul nostru vrem să le oferim constănțenilor soluții concrete pe perioade îndelungate. Trebuie să renunțăm la metodele de moment pentru rezolvarea problemelor constănțenilor, avem nevoie de strategii elaborate și pertinente pentru o construcție reală și de durată în municipiul Constanța, care să conducă la dezvoltarea orașului nostru și bunăstarea constănțenilor. Sunt hotărât să devin primul primar penelist al orașului Constanța și pentru asta, am nevoie de încrederea și de susținerea dumneavoastră”, a scris Robert Boroianu pe Facebook.Reamintim că Robert Boroianu este cunoscut mai mult în mediul privat ca patron al firmei de mezeluri „Gepeto”. El a preluat conducerea Organizației Municipale a PNL Constanța în luna august a anului trecut.Referitor la această eventuală candidatură, liderul PNL Alina Gorghiu a recunoscut că de abia astăzi (n.r. vineri) a auzit pentru prima dată de liberalul Robert Boroianu, cel care își dorește să fie candidatul PNL pentru Primăria Constanța.Întrebată dacă îl cunoaște sau dacă l-a cunoscut pe Boroianu și dacă îl susține pe acesta la o candidatură, Alina Gorghiu nu a fost lăsată să răspundă acestei întrebări, atât deputatul Gheorghe Dragomir cât și senatorul Puiu Hașotti încercând să o obstrucționeze și să dea ei lămuriri. În cele din urmă, la insistența jurnaliștilor, Alina Gorghiu a fost lăsată să vorbească și a recunoscut că doar ce auzise de el.„Este greu să cunoști toți membri din partid. Eu accept competiția internă în partid, iar candidat va fi cel care va sta cel mai bine în sondajele interne ale partidului. De-abia azi dimineață l-am cunoscut pe Robert Boroianu, acest domn de care mă întrebați”, a fost răspunsul Alinei Gorghiu.Întrebată dacă cel care va sta cel mai bine în sondaje va fi un candidat care are și o condamnare penală care nu este definitivă, cum ar fi Gigi Chiru, Alina Gorghiu a spus că nu se pune o asemenea problemă deoarece acel candidat nu va exista, el fiind suspendat din partid.