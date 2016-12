Alina Gorghiu vine la Constanţa. PNL îşi lansează candidaţii pentru alegeri

1

PNL C-ta Alina Gorghiu

D-na Co-Presedinta,PNL,Deputata si Dr an drept nu uitati pe sponzorul evazionistul Boroianu Robert Aurel sa nu ai dati si lui o functie.Si va rog eu de la distanta numai prostiti constanteni,chiar aveti impresia ca toata lumea e proasta,poate IPJ,Parchetul C-ta an frunte cu d-na Prc Adina Florea,Puiu Zarafina si alti smecheri din comisia de cercetari si investigati,nu stiu ce anseamna,frauda ,spalare de bani,evaziune fiscala,documente false si cate si cate cine abureste cetateni Constantei cu acesti indivizi de la Gepeto.Mi sa dat mie cu prosteala,si au murdarit ,degradat,denigrat imaginea justitiei si cea mai buna institutie an frunte Parchetului General si DNA d-na Prc L.C.Kövesi din nou realeasa an fruntea DNA nici nu a auzit sau sa facut ca nu aude cred ca pardidul si SRI nu le au dat voe sa afle secretu,adevarul si unde e dreptatea.