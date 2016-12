Alina Gorghiu, validată ca preşedinte unic al PNL

Alina Gorghiu, validată ca președinte unic al PNL

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL, Alina Gorghiu, a criticat, în discursul ținut la ședința Consiliului Național de Coordonare al partidului în fața a 700 de delegați, pe liderii PSD, ALDE și PMP, punctând faptul că românii au de ales între PNL și "apele murdare în care se scaldă cartelul lui Dragnea, Ponta, Băsescu, Tăriceanu"."Tot ce fac acești politicieni din cartelul PSD-ALDE, de la o vreme, se învârtește în jurul a două concepte: sfidare și negare. Mereu sunt alții de vină. Justiția că acționează, poporul că se duce la vot. Americanii, europenii, tehnocrații și extratereștrii fac și ei ceva împotriva cartelului. Tot universul complotează împotriva lor. Ei sunt victimele nevinovate ale acestor forțe antinaționale, imperialiste, oculte și în mod evident, vândute cuiva. Stimații mei colegi, acești oameni trebuie opriți până nu este prea târziu. Pentru a lua țara asta în arendă, sunt în stare de orice, inclusiv să ceară ieșirea României din Uniunea Europeană", a declarat președintele PNL.Ea a subliniat că PNL este pregătit să câștige alegerile parlamentare."Suntem pregătiți să câștigăm alegerile parlamentare, ultimul nostru test, pentru că venim, din nou, în fața electoratului cu oameni onești, cu oameni care vor finaliza procesul ultimilor doi ani in interiorul PNL, de schimbare începută cu noi înșine", a declarat președintele PNL.Gorghiu a punctat în discursul său faptul că "România are nevoie de instituții puternice și corecte, iar acestea se construiesc și se consolidează fără excese"."Statul de drept, astăzi interpretat în fel și chip, care stă la baza doctrinei liberale, înseamnă un lucru foarte simplu și normal: respectarea legii. Aceasta este normalitatea pe care o propunem. Vă îndemn să ne asumăm un lucru pe care și-l doresc toți românii — o reformă din temelii a Parlamentului ! Dar pentru această reformă ai nevoie de partide politice puternice !", a declarat președintele PNL.Gorghiu a adăugat că normalitatea pe care o propun liberalii înseamnă și "angajamente realiste". "Nu vrem ca românilor să li se mai vândă iluzii. Pentru că la final democrația și partidele politice decontează minciuna. Nu promitem un milion de locuri de muncă pe an și mii de kilometri de autostradă. Ne angajăm doar la cât putem face. Programul nostru de guvernare nu este un El Dorado, ci un proiect serios care vrea să dezvolte România, constant și durabil. L-aș putea numi proiectul României normale, al României drepte! .(...) Angajamentul meu, astăzi, aici, este că PNL va fi la guvernare, pentru ca România să devină o țară dreaptă și normală, iar acest lucru se va întâmpla peste două luni tocmai pentru că noi am înțeles că schimbarea începe cu noi înșine!", a declarat președintele PNL.Actualul lider al liberalilor a mulțumit fostului copreședinte al PNL Vasile Blaga pentru aportul adus la întărirea partidului, potrivit Agerpres.Printre deciziile care au fost validate sâmbătă se află confirmarea Alinei Gorghiu ca președinte unic al PNL, numirea lui Daniel Buda ca prim-vicepreședinte al partidului împuternicit să semneze listele alături de președintele PNL, în condițiile în care, în prezent, acesta este doar vicepreședinte în structura de conducere, scrie realitatea.net