Alina Gorghiu: "Ponta pune presiune pe PSD"

Copreședintele Partidului Național Liberal (PNL) Alina Gorghiu afirmă că premierul Victor Ponta pune presiune pe Partidul Social Democrat (PSD) prin faptul că nu demisionează din funcție în contextul actualei crize politice, arătând și că în cazul în care împotriva ei ar începe urmărirea penală va pleca din partid.Gorghiu a afirmat că o primă soluție pentru ieșirea din criza actuală politică este organizarea de alegeri anticipate, iar ceade-a doua demisia premierului Victor Ponta.„Nu am să spun despre Victor Ponta că este vinovat sau nu. Nu este treaba mea să apreciez. Îmi doresc pentru Victor Ponta să fie nevinovat, să poată la un moment dat dovedi că este nevinovat. Dacă mâine începe urmărirea penală împotriva mea, voi pleca din PNL și fac un pas lateral. Dar am să fac asta nu pentru că mă consider vinovată și că nu aș crede că pot să-mi demonstrez nevinovăția, ci pentru că eu cred că presiunea ar fi nedreaptă pentru PNL. Ponta pune presiune pe PSD”, a susținut liderul, punctând că la un prim-ministru credibilitatea înseamnă aproape tot.