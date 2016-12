Alina Gorghiu: "PNL merge singur la alegerile parlamentare"

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a declarat, ieri, că Biroul Permanent Liberal a votat în unanimitate ca partidul să meargă singur în alegerile parlamentare.„Am discutat despre politica de alianțe a PNL. În unanimitate, colegii noștri au votat propunerea pe care eu și Vasile Blaga le-am făcut-o, care constă în traiectoria PNL - singur în alegerile parlamentare”, a declarat copreședintele PNL Alina Gorghiu.Aceasta a precizat că motivul este foarte simplu, PNL fiind un partid puternic, care nu are nevoie de o asociere pentru a câștiga.„Motivul este foarte simplu, suntem un partid cu blazon, puternic, singurul partid de dreapta din România care poate câștiga alegerile parlamentare fără să aibă nevoie de vreo asociere, colaborare instituțională pentru alegerile parlamentare cu niciun alt partid”, a mai spus Gorghiu.La rândul său, copreședintele PNL Vasile Blaga a precizat că în această decizie a contat foarte puțin faptul că liberalii nu au reușit să facă majorități în consilii.„Noi am primit un mandat să discutăm cu toate partidele parlamentare, am discutat nu o dată, ci de mai multe ori, inclusiv despre colaborări punctuale în teritoriu, în afară de PSD, cu oricine. Este o decizie veche și astfel de discuții am avut”, a afirmat Blaga.Cei doi copreședinți liberali au arătat că protocoale de colaborare parlamentară se vor realiza după alegeri, iar în sesiunea de toamnă vor exista colaborări punctuale în Parlament.„Vedem cine intră în Parlament, care este scorul fiecăruia. Așa este corect și așa s-a făcut întotdeauna și nu numai în România. Lucrurile acestea le vom discuta. PNL merge singur în alegeri”, a mai subliniat Blaga.