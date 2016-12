Alina Gorghiu: Il astept pe Dacian Ciolos in interiorul PNL

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Partidului National Liberal, Alina Gorghiu, spera ca premierul Dacian Ciolos sa devina, dupa 11 decembrie, membru al PNL, informeaza Agerpres.Gorghiu a declarat, sambata, la Botosani, ca nu a negociat cu Dacian Ciolos vreo functie politica in PNL."In acest moment, certitudinea este ca Dacian Ciolos ramane sa isi termine mandatul de tehnocrat la Palatul Victoria. Nu are carnet de partid si va rog sa remarcati ca e prima data in istoria post-decembrista cand un partid politic de anvergura PNL intelege foarte clar ce inseamna deschiderea fata de specialisti, fata de societatea civila. Va fi o optiune pe care o va lua domnia sa ulterior. Va fi in functie de rezultatul alegerilor. Vom vedea daca vom reusi sa inchidem acest cerc frumos, daca va veni in PNL. Il astept in interiorul PNL, daca asta va fi dorinta sa", a afirmat liderul liberal.