Alina Gorghiu ameninţă cu demisia. În ce împrejurare ar putea renunţa la funcţia de lider

Alina demisioneaza din PNL

D-na i-mi pare rau,dar nu a-si dori sa va jignesc,dar nu aveti rusine de loc,pe Boroianu Robert Aurel nul cunosteti si de unde a aparut candidat, se incadreza in cele 10 porunci sau a furat ,pazit de SRI,si ANAF si au Terfelit Constitutia Ro. cei de la IPJ,Parchetul si Curtea de Apel C-ta de i-a dat cazierul curat,unde sunteti Dl Presedinte K.I.Werner sunteti in excursie de nu a-ti observat.Acest Boroianu Robert Aurel e Dr.Dr.Prof in fraude,evaziuni fiscale si spalari de bani,cine doreste,Parchet General, DIICOT,DNA,CSM,IGPR poate sa gaseca la Dl Militian.Comisar Sef Dr.Adrian Rapotan IPJ C-ta toate reclamatile facute de Lazar la Prc Puiu Zarafina si Smechecheri le au ascuns si musamalizat,chiar voi nu mai aveti respect de natiunea romana,prezentati numai Penali specialisti in furaciuni..