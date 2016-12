Alimentare cu apă pe bani europeni, la Cuza Vodă

Primarul localității Cuza Vodă, Eugen Dumitru, afirmă că, anul acesta, bugetul este atât de restrâns încât nu va permite implementarea multor proiecte. Totuși, primarul spune că, în 2011, se va continua un proiect pe măsura 322 ce vizează realizarea canalizării și extinderea rețelei de alimentare cu apă. Această inițiativă se încadrează în Axa III - „Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale” și are ca obiective îmbunătățirea in-frastructurii, îmbunătățirea accesului la servicii de bază, creșterea numă-rului de sate renovate și creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural. Valoarea totală de investiție pentru aceste lucrări este de 84 de miliarde lei vechi. La momentul actual, proiectul a fost aprobat și se așteaptă banii de la Uniunea Europeană pentru începerea propriu-zisă a lucrării. De asemenea, Dumitru afirmă că, pentru anul în curs, are în vedere un proiect pe fondul de mediu pentru folosirea energiei regenerative la școală și grădiniță. În următoarele luni, se așteptă răspuns cu privire la aprobarea și finanțarea ulterioară a acestei inițiative. „La momentul actual, acesta se află la stadiu de proiect, nu știm încă dacă este eligibil. Sperăm să obținem fonduri pentru el”, a declarat Eugen Dumitru. Primarul localității declară că una dintre problemele care îl preocupă cel mai tare este cea privind datoriile de peste zece miliarde de lei vechi față de firmele de construcții care au lucrat la ridicarea școlii și grădiniței din localitate. „Avem două miliarde datorie pentru ridicare școlii, pe care am terminat-o acum trei ani și pentru care nu am mai primit bani de la Guvern nici măcar acum. Mai avem opt miliarde de lei datorie pentru grădiniță, tot prin bani de la Guvern. Firma de construcții deja ne-a dat în judecată, suntem în proces, dar aceasta nu este datoria mea, este datoria Guvernului”, a declarat Eugen Dumitru.