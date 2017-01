Alianţă PSD - PMP - ALDE la Constanţa. CJC: Horia Ţuţuianu - preşedinte, Claudiu Palaz şi Daniel Learciu - vicepreşedinţi

2

TRADARE,DE DOUA ORI TRADARE

Vorba vine ca e tradare .Ca sa tradeyi trebuie sa ai ceva , sa repreyinti ceva . Doua factiuni , PMP si ALDE , fara doctrine , ideologie si programe ajung sa decida soarta constantenilor . Era mai cinstit daca PSD nu le acorda aceste doua functii . Avem inca o dovada ca " dreapta " nu exista in Constanta . Nici in ultimul ceas , cei care se pretind de dreapta nu vor sa se alieze , PMP si ALDE fiind gata sa se alature PSD pentru un blid de linte . Si poate ca asa e bine . PSD baga doua gloabe troienite in cetate , si in mod sigur va avea parte de surprize in viitor . E mare lucru sa joci rolul de partid balama la o ușă care scârțâie . Si cum balamalele sunt ruginite , PSD si PNL le vor unge cu niscaiva avantaje pentru a le obtine votul .