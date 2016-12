Alianţă "dubioasă" în judeţul Constanţa. PSD şi PNL s-au coalizat împotriva PMP

Alianță "dubioasă" în județul Constanța. PSD și PNL s-au coalizat împotriva PMP

Cu toate că ecourile alegerilor din 5 iunie aproape că s-au stins, există, totuși, o localitate din județul Constanța unde aleșii locali nu cad la pace cu primarul ales și echipa sa. Drept urmare, la acest moment, proiectele administrației publice locale nu pot fi puse în practică deoarece în Consiliul Local Castelu nu au fost încă stabilite comisiile de specialitate.La alegerile din 5 iunie funcția de șef al administrației publice locale Castelu a fost disputată de patru persoane, însă câștigător a ieșit tot fostul primar Nicolae Anghel (PMP) cu 45,15%. Totodată, principalul contracandidat de la PSD, Marius Dajiu a obținut 35,64%. În acest context, social-democrații și liberalii intrați în Consiliul Local Castelu s-au unit și au refuzat să o investească în funcția de viceprimar pe Antoaneta Prodan de la PMP, mâna dreaptă a primarului Nicolae Anghel și alți trei consilieri de la PMP. Motiv pentru care, șeful administrației nu a stat cu mâinile în sân și a reacționat formulând mai multe plângeri în instanță.În aceste împrejurări, deși Consiliul Local Castelu ar trebui să fie alcătuit din 15 persoane, la acest moment sunt validate doar 11. Mai exact, două din șase de la PMP, trei de la PNL, cinci de la PSD și unul de la UDTTMR.Pe de altă parte, deși s-a tot vehiculat că liberalilor li s-a impus de la centru să nu colaboreze cu PSD, la Castelu, lucrurile stau exact invers, iar social-democrații au susținut PNL și astfel liberalul Vasile Potîrniche, și el fost candidat la primărie, unde a obținut doar 17,29%, a ajuns viceprimar. Chiar și așa, el nu-și poate exercita mandatul deoarece PMP a atacat în instanță hotărârea prin care a fost ales viceprimar.De aici și până la scandal nu a mai fost decât un pas și, vineri, consilierii social-democrați au anunțat că vor organiza o ședință de Consiliu Local ce va avea loc în aer liber, motivul invocat fiind că primarul le-a interzis accesul în primărie.„Am vrut să convocăm o ședință pentru a stabili comisiile de specialitate și a clarifica alte aspecte administrative. M-am dus eu, personal, să depun hârtiile la secretarul comunei, în 12 iulie, și mi s-a spus că nu poate înregistra documentele, pentru că este grevă, dar că a luat act de intenția noastră. Am mers în 13 iulie să depun convocatorul pentru ședința extraordinară din 15 iulie și mi s-a spus că am convocat ședința prea târziu, că nu am înregistrat la timp documentele. Între timp, primarul Nicolae Anghel a încuiat ușa de la sala de ședințe a Primăriei pentru că ar fi în renovare. Dacă nu ni se dă voie să intrăm în sală, am decis să ținem ședința în fața Casei de Cultură din Castelu”, a spus consilierul Viorel Corbu, de la PSD.De partea cealaltă, primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, susține că nu este nimic adevărat, iar din punctul său de vedere, nu face decât să respecte legea.„Sunt ales să respect legea, nu să îi sprijin pe cei care fac ilegalități! Referitor la situația de vineri, prin care anumiți consilieri locali au înțeles să treacă, din nou, peste voința cetățenilor, fiind mânați de interese personale și care au decis să anunțe organizarea unei ședințe de consiliu local, legea spune că trebuia făcută convocarea cu cel puțin trei zile înaintea unei ședințe extraordinare. Totodată, pentru corecta informare a cetățenilor comunei Castelu, nu există o intenție din partea Primăriei de a aplica o interdicție de desfășurare a așa-zisei ședințe de consiliu local, ci sala invocată de consilierii PSD și PNL este în renovare, nu le-a încuiat nimeni ușile din alte motive”, a spus primarul Nicolae Anghel.