Alexandru Mazăre nu mai este aşa darnic cu fratele său

Alexandru Mazăre nu mai este așa darnic cu fratele său

Senatorul PSD, Alexandru Mazăre, este primul parlamentar constănțean care a reușit să își publice declarațiile de avere și de interese în conformitate cu noile formule aprobate la sfârșitul verii de către Parlament. El și-a completat declarațiile cu data de 7 octombrie, fiind înregistrate la Senat pe 11 octombrie. Alexandru Mazăre a rămas cu aceleași terenuri de până acum: un teren de 5.000 de metri pătrați în Costinești și unul de cinci hectare în Baia, județul Tulcea. Pe de altă parte, în 2010, el a rămas fără mașina sa, un autoturism Daewoo din 1994. Mazăre a luat 100.000.000 ROL (10.000 RON) pe Daewoo. Are o datorie de 3.000 de euro din 2005, iar conturile sale s-au cam golit. Dacă în anul 2009 declara că are un cont curent de 250.000.000 ROL (25.000 RON), acum mai are 12.500 de lei. Pe de altă parte, mai are un cont curent din 2007, de 10.000 de euro. Interesant de remarcat este faptul că, încă din 2008, el a acordat anual împrumuturi în nume personal către SC APV MEDIA SA și fratele său, Mihai. Anual, el a susținut APV MEDIA cu câte 200.000 de euro. În schimb, sumele care au ajuns la Mihai Mazăre au variat de la an la an. În 2008, Mihai a primit de la Alexandru Mazăre 145.000 de euro, în 2009 - 140.000 de euro, iar în 2010 - 130.000 de euro. Potrivit declarației din 7 octombrie, el a avut o indemnizație de 81.530 de lei în 2009. Potrivit declarației de interese, el este acționar la SC Thomas Cook Company SA, iar valoarea acțiunilor se ridică la 60.000 de lei. Noul formular cuprinde o rubrică specială care vizează contractele încheiate de titular, de soț/soție sau de rudele de gradul I ale titularului cu statul. Mai precis, este vorba despre „contractele, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță și civile, obținute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar”. Aici, Alexandru Mazăre nu a avut de făcut nicio mențiune.