Alexandru Mazăre a rămas fără bunuri mobile

Senatul României a început să actualizeze declarațiile de avere și de interese ale parlamentarilor, Alexandru Mazăre numărându-se printre primii demnitari ale căror averi au fost publicate pe site-ul instituției. Potrivit informațiilor afișate pe pagina web a Senatului României, fratele primarului Radu Mazăre și-a completat declarațiile cu data de 12.05.2010. Așa cum menționa și în declarația de avere din 2009, Alexandru Mazăre deține în continuare două terenuri în extravilan și care se află în circuitul civil la Costinești și la Baia, județul Tulcea. Cel din Costinești are 5.000 de metri pătrați și o valoare de impozitare de 50.000 de euro, iar cel din Tulcea are cinci hectare și o valoare de impozitare de 6.000 de euro. În schimb, în declarația sa, nu figurează nici un apartament, nici o casă (de locuit sau de vacanță), nici spații comerciale de producție. De asemenea, senatorul constănțean a rămas fără bunuri mobile, respectiv autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării. În ultimul an, Alexandru Mazăre și-a vândut autoturismul Cielo cu 100.000.000 de lei vechi (10.000 de lei). Apoi, mai are o datorie de 3.000 de euro la o bancă și două conturi la două bănci din București, de 10.000 de euro, respectiv de 120.000.000 de lei vechi (12.000 de lei). El a mai declarat că, în cursul anului fiscal anterior, a acordat împrumuturi către SC APV MEDIA SA, 200.000 de euro, și către Mihai Mazăre, fratele său geamăn, 130.000 de euro. Indemnizația sa de senator a fost anul trecut de 815.300.000 de lei vechi (81.530 de lei). În declarația de interese, el mai menționează și faptul că este asociat la SC Thomas Cook Company SA, valoarea acțiunilor fiind de 60.000 de lei vechi (6 lei).