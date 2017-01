Aleşii PDL susţin varianta numirii viceprimarului de către primar

Aleșii PDL susțin varianta numirii viceprimarului de către primar

Zeci de primari de comune aflate sub umbrela PDL s-au întrunit, în acest week-end, la Poiana Brașov, cu premierul Emil Boc și miniștrii Cabinetului său pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă. De la Constanța, au participat Viorel Bălan, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Mugurel Mitrana, primarul comunei 23 August, Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian, Traian Cristea, primarul comunei Costinești, și Vasile Delicoti, primarul comunei Poarta Albă. „Lipsa banilor este problema numărul 1 a primarilor”, a declarat Viorel Bălan pentru „Cuget Liber”. „Însă Executivul ne-a asigurat că lucrurile se vor redresa în câteva luni și administrațiile locale vor primi alte fonduri. Inclusiv doamna Udrea ne-a asigurat că va sprijini toate comunele cu potențial turistic indiferent de culoarea politică”, a adăugat optimist el. Premierul Emil Boc a anunțat sâmbătă că ia în calcul modificarea Legii administrației publice locale, pentru a consolida statutul juridic al primarului și raporturile pe care edilii le au cu consiliile locale, a precizat Agerpres. „Am discutat despre statutul primarului, care trebuie consolidat în România și din perspectiva raportului pe care îl are cu consiliul local, dar și din perspectiva statutului juridic, astfel încât primarul să nu poată fi amendat de toată lumea. În practică, astăzi, el este amendat de oricine, dar are puteri limitate de decizie, în foarte multe domenii. Faptul că este acționat în judecată, în nume propriu, fără să aibă legătură cu natura funcției, poate să-i agraveze și să-i pună în dificultate exercitarea mandatului. De aceea, vom avea în vedere modificarea legislației administrației publice locale pentru consolidarea statutului primarului, indiferent de culoarea politică a acestuia”, a precizat Boc, după întrevederea avută cu primarii de comune democrat-liberali. Primarul comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, a arătat că majoritatea celor prezenți au agreat varianta propusă de Emil Boc. Mai mult, ei au susținut și necesitatea modificării prevederilor privind alegerea viceprimarului. Primarii de comune ai PDL au adus în discuție formula numirii vice-primarului de către primar, astfel încât cei doi să aibă aceeași culoare politică. „Dacă unul trage în stânga și altul în dreapta, nu merg bine lucrurile. Dacă cei doi formează de la bun început o echipă, atunci nu se mai ajunge la conflicte care pot afecta întregul aparat administrativ”, a argumentat el. O altă temă discutată cu primarii de comune a fost, potrivit lui Boc, absorbția fondurilor europene, care, în opinia sa, poate ajuta la relansarea economică a României „prin faptul că sunt bani gratis care vin de la UE”. „Este doar de datoria noastră să punem partea de cofinanțare. (...) Fondurile europene nu au avut și nu au culoare politică”, a spus președintele PDL. El a precizat că PDL poate să le ofere primarilor expertiză, pentru ca aceștia să participe într-o „competiție decentă” pentru atragerea fondurilor europene. „Nimic nu este mai periculos pentru România decât să politizeze absorbția fondurilor europene”, a arătat Boc.