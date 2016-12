Aleşii locali vor avea dreptul doar la două mandate succesive

4

lege extinsa

Este cazul sa se aplice si la parlamentari aceasta lege, altfel nu vom evolua. Poate se mai trezesc din somn. Ne sfideaza motaind pe scaune in parlament. Profesoara care pana mai ieri facea greva foamei in strada a spus ieri ceva de genul ca nu strada ia hotarari in locul parlamentarilor, ca vezi doamne strada a facut rau la alegerile din 16 noiembrie. Mai ca ii venea sa planga pentru Cati Andronescu... ce o sa pateasca ea ca i s-a ridicat imunitatea. PSD-isti indoctrinati nu uitati ca datorita strazii aveti voi azi mandat de parlamentar.