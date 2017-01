Aleşii locali din Medgidia încep să revoce hotărârile de Consiliu Local

Potrivit declarațiilor consilierului local Dumitru Moinescu,

Aleșii locali din Medgidia încep să revoce hotărârile de Consiliu Local

Aleșii locali din Medgidia au participat, joi seară, la o ședință extraordinară de Consiliu Local, eveniment care, în pofida faptului că pe ordinea de zi s-au aflat doar șapte proiecte de hotărâre, a durat mai bine de trei ore. Din cele șapte proiecte, unul a fost respins, iar două au vizat anularea altor hotărâri adoptate de CL cu luni în urmă. Interesant de remarcat e, însă, că deși ședința nu a fost una sub semnul scandalului, în cadrul ei au fost revocate două hotărâri de CL. Potrivit consilierului PD-L Dumitru Moinescu, este vorba de o hotărâre adoptată în luna septembrie a anului trecut și care a fost atacată în instanță de un operator de transport din municipiu și de alta aprobată în luna aprilie și care se referea la concesionarea unui teren Lafarge pentru care, susține pedelistul, exista deja un contract de concesiune. Această din urmă hotărâre fusese, de altfel, atacată, potrivit explicațiilor lui Moinescu, în contencios administrativ de prefectul Liviu Brăiloiu. Pe lângă acestea, consilierii PD-L și PSD din Medgidia au reușit respingerea proiectului cu numărul 2 de pe ordinea de zi și care se referea, concret, la „aprobarea înființării serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân în municipiul Medgidia precum și delegarea gestiunii acestui serviciu”. În cazul acestui proiect, Moinescu a declarat: „Nu poți vota un proiect de hotărâre care constă doar în enunțuri, care nu are un plan, care nu are prevăzut un buget și care, mai mult, privește delegarea unui serviciu fără ca acesta să fi fost măcar înființat. Cum să faci o delegare de serviciu la ceva ce încă nu ai?!?”, a sunat, retoric, motivația consilierului PD-L din CLM Medgidia. Cât privește atmosfera în care s-a derulat evenimentul de joi, Dumitru Moinescu, fost primar al localității, a menționat că nu au existat tensiuni majore, dar că s-au înregistrat, ca de obicei, divergențe de opinii. „E o muncă de Sisif în Consiliul Local Medgidia. Pe o parte încărcăm, pe altă parte descărcăm. Actuala administrație nu înseamnă decât producători de hârtii”, a completat el. „Legea, singurul prieten din instituție” Reamintim că, de la debutul actualei administrații locale din Medgidia, mai multe proiecte de hotărâre au fost atacate de Prefectura Constanța în contencios administrativ. În conformitate cu explicațiile lui Moinescu, ar fi vorba, în total, de șapte astfel de hotărâri. Despre acestea, prefectul județului Constanța, Liviu Brăiloiu, a declarat: „Dacă o hotărâre e atacată în contencios, înseamnă că ea a fost adoptată încălcând normele legale. Serviciul juridic din Prefectura Constanța își face datoria. Vă reamintesc că singurul meu prieten din această instituție e legea”. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a atras atenția asupra activității secretarilor consiliilor locale care, în opinia sa, trebuie să fie siguri că proiectele de hotărâre adoptate sunt într-o formă legală. Brăiloiu a menționat, totuși, că în pofida faptului că aceste hotărâri adoptate de CL Medgidia au fost atacate în contencios de instituția pe care o conduce, nu înseamnă că este neapărat vorba de o administrație locală cu probleme. „Și alte consilii s-au confruntat cu atacarea în contencios a unor hotărâri”, a declarat el, iar aici Brăiloiu a amintit administrațiile Eforie și Tuzla. Mai mult decât atât, prefectul județului Constanța a ținut să precizeze că atacarea în instanță a acestor hotărâri nu are nicio conotație de ordin politic. „Nu are nimeni nimic cu ei. E o idee prostească. Trebuie să înțeleagă că aici e vorba doar de respectarea legii”, a conchis Liviu Brăiloiu.