Aleşii locali din Hârşova decid, astăzi, dacă vor coopera sau nu cu Bulgaria

Aleșii locali din Hârșova decid, astăzi, dacă vor coopera sau nu cu Bulgaria

Consilierii locali din orașul Hârșova au fost convocați astăzi, într-o nouă ședință ordinară, aferentă lunii iulie. Primarul localității, Tudorel Nădrag, a declarat că printre cele mai importante proiecte se numără cele privind reabilitarea școlii vechi și realizarea unei cooperări transfrontaliere cu autoritățile locale din Bulgaria. „Proiectul se va desfășura sub titlul «2000 de ani de istorie dunăreană», dar încă nu am stabilit un partener bulgar. Inițiativa are drept obiectiv va-lorificarea potențialului turistic din zonă și punerea în valoare a sitului neolitic și a cetății romane”, a mai spus Nădrag. Tot astăzi, Consiliul Local Hârșova va hotărî dacă administrația locală va participa la programul „Casa Verde”, pe care îl derulează Ministerul Me-diului. „Deocamdată, am inclus doar spitalul și grădinițele în oraș. Rămâne să vedem dacă vom prinde și celelalte unități școlare”, a adăugat edilul. „În plus, în ședința de joi (n.r.-de astăzi), vom stabili dacă ne implicăm în Fondul Social European pentru a putea obține finanțarea de care avem nevoie în vederea realizării azilului de bătrâni și a centrului pentru persoane abuzate”, a completat el. „Este vorba despre două proiecte începute de fosta administrație, dar care nu au fost finalizate. Pentru aceasta trebuie să achităm niște datorii restante”, a explicat Tudorel Nădrag. „Pentru că nu avem bani pentru definitivarea proiectelor inițiale, le vom schimba destinația. În locul azilului de bătrâni vom realiza un centru medico-social în parteneriat cu Consiliul Județean și Casa Județeană de Asigurări, iar în locul centrului de consiliere pentru persoanele abuzate, vom face un Centru Medical de Permanență”, a argumentat, la final, Nădrag.