Aleşii locali constănţeni aşteaptă ziua în care vor pune lacătul pe uşile primăriilor

Aleșii locali constănțeni așteaptă ziua în care vor pune lacătul pe ușile primăriilor

Ordonanța de Urgență 63/2010 prin care organigramele primăriilor și ale consiliilor județene au fost reduse are urmări în ceea ce privește activitatea administrațiilor locale. Primarii constănțeni susțin că aparatul bugetar rămas în urma aplicării prevederilor ordonanței nu funcționează la parametrii normali și, mai mult, că angajații amenință că-și vor părăsi posturile în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite. În unele dintre primăriile constănțene, așa cum este cazul celor din Comana, Murfatlar și Cobadin, bugetarii sunt încă la stadiul de avertismente. În altele, însă, ei au plecat deja din sistem. Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a declarat că, până la acest moment, patru dintre angajații primăriei au plecat. „Mi-au plecat patru oameni, nemulțumiți de salarii. Este inadmisibil ca un secretar de comună, cu studii juridice, să aibă un salariu de 460 de lei. Oricum, am ajuns la concluzia că, în actualul context, ni-meni nu mai vrea să se mai angajeze în administrația locală. Fiindcă nu mai ai ce să le oferi oamenilor”, a explicat gospodarul șef. Cîrjaliu a menționat, totodată, că nici măcar nu poate deconta transportul acelor angajați care fac naveta, dat fiind faptul că nu are un temei legal: „Dacă nu e vorba de personal medical sau cadru didactic nu am cum să le decontez transportul. Nu angajaților primăriei”. Înaintea restructurării organigramei, Primăria Agigea avea 70 de angajați. Ulterior aplicării OUG 63, dar și plecării celor patru bugetari, administrația locală a rămas cu 31 de oameni. În orașul Murfatlar și în localitatea Comana angajații din primării nu au plecat încă, dar primarii mărturisesc că această problemă a fost ridicată. Gheorge Cojocaru și Ion Adam spun că oamenii susțin că nu pot trăi cu salarii care ajung la doar 450 de lei și că, nefiind motivați, s-ar putea orienta către alte locuri de muncă. „Nu pot să-mi duc mandatul la final“ Primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi, a explicat că, dacă situația nu se va remedia în primele luni ale lui 2011 în ce privește salariile angajaților din primărie, pe care le consideră ca fiind „de mizerie”, ia în calcul un soi de abandon al mandatului. „Nu pot să-mi duc mandatul la final fără oamenii din primărie. Nu pot să-i suplinesc. Vom încerca să rezistăm până la sfârșitul anului. Mai mult de-atât nu i-am putut ruga pe oameni. Sunt disperați”, a declarat șeful administrației publice locale din Cobadin. Din cei 59 de angajați câți avea, înainte de aplicarea ordonanței, Primăria Cobadin a rămas acum cu 43, atât funcționari publici, cât și personal contractual. Primarul explică faptul că nu mai poate dialoga firesc cu oamenii și că are sentimentul că, pentru unii dintre ei, „e imposibil de trăit cu astfel de salarii”. „Sunt convins că dacă își găsesc altceva și mâine ar pleca”, a subliniat el. Cristian Telehoi a adăugat că nu poate gândi mai departe de ziua de mâine și că îi e teamă că, în cazul în care nu va găsi un înlocuitor pentru actualul secretar al comunei, care se pregătește să intre în concediu prenatal, ședințele de Consiliu Local nu vor mai putea să se deruleze. Ar pleca, dar nu au unde… Și din Primăria Mihai Viteazu au plecat, până la acest moment, cinci dintre angajați, printre ei numărându-se, conform șefului administrației locale, Gheorghe Grameni, consilierul primarului, directorul căminului cultural și un șofer de microbuz. Grameni a declarat, însă, că există și alți bugetari care și-ar dori să plece, dar că nu au unde, majoritatea având peste 40 de ani și experiență de peste 15 ani în administrație. Gheorghe Grameni a ținut să remarce faptul că primăria func-ționează acum cu 17 oameni, ceea ce face ca activitatea instituției să se desfășoare mai greu decât înainte.