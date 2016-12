Victor Ponta:

„Alegerile preliminare în PSD au fost ideea mea“

Liderul PSD Victor Ponta a precizat, ieri, că ideea de a organiza alegeri preliminare în partid pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale, în condițiile în care există mai mulți candidați, i-a aparținut, fiind prevăzută și în Statut, el arătând că nu se va dezice acum de aceasta.Întrebat dacă e pregătit ca în cursa internă din PSD să aibă și un contracandidat, în condițiile în care Mircea Geoană ar lua în calcul să participe la acest scrutin intern, Ponta a răspuns: „Categoric, da. Aici eu nu vorbesc de Mircea Geoană sau de mine sau de altcineva. Eu sunt cel care am propus Congresului - și avem în Statut acest lucru - că dacă există mai mult de un singur candidat care dorește să candideze din partea PSD-PC-UNPR la funcția de președinte al României, avem prevăzut în Statut un lucru pe care îl consider foarte bun și pe care l-au făcut alte partide de centru-stânga din Europa, nu doar în America se întâmplă, s-a întâmplat în Italia, în Franța, și anume alegeri preliminare”.El a spus că, în măsura în care pe 1 august, când va fi convocat Consiliul Național al PSD, se vor depune oficial mai multe candidaturi, atunci se vor face alegeri preliminare.„Categoric, eu cred că e lucrul cel mai bun și a fost ideea mea, doar n-o să mă dezic de ea acum. Trebuie să facem alegeri preliminare și în septembrie, la Congres, să ajungem practic cu o decizie luată de către toată lumea”, a spus Ponta.