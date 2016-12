„Alegerile generale vor fi foarte dificile, UDMR nu va încheia alianţe preelectorale”

„Alegerile generale vor fi foarte dificile, UDMR nu va încheia alianțe preelectorale”

Vicepreședintele politic al UDMR, Laszlo Borbely, afirmă că alegerile generale vor fi "foarte dificile", precizând că formațiunea nu va încheia niciun fel de alianță preelectorală.Borbely a declarat că Uniunea "are un dialog" cu celelalte partide, însă nu va încheia niciun fel de alianță preelectorală, transmite corespondentul Mediafax.Borbely a afirmat că toată lumea ar trebui să înțeleagă că UDMR, nefiind un partid politic, ci o organizație a unei minorități naționale, are un dialog inclusiv cu reprezentanții actualei puteri."Dar aceasta nu înseamnă că noi încheiem vreo alianță preelectorală. Suntem într-o familie politică, știți foarte bine, de dreapta - și nu de azi, de ieri, ci din 1993, numai PNȚCD și noi am fost în această familie politică europeană de la începutul anilor '90. Și nu ne-am schimbat nici blana, nici năravul. Deci am rămas acolo unde suntem și acum. Organizăm, spre exemplu, cu PDL congresul PPE din octombrie de la București, nu există niciun fel de semn de întrebare", a spus el.Borbely a apreciat că alegerile generale vor fi "foarte dificile" și este necesar ca Uniunea "să aibă în spate" alegătorii."Deci noi, în momentul de față, ne pregătim de alegeri, vor fi alegeri foarte dificile și noi trebuie, așa cum am demonstrat la alegerile din vară să-i avem pe alegătorii noștri în spatele nostru, cu noi, ca să ne voteze", a spus el.