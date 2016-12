Alegerile europarlamentare, în atenţia tinerilor votanţi

Alegerile europarlamentare, în atenția tinerilor votanți

10 Aprilie 2014

Mâine, de la ora 12,30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, Consiliul Tineretului din România, în parteneriat cu Organizația de Tineret a Blocului Național Sindical Constanța, Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța și European Law Students Association Constanța desfășoară unul din evenimentele regionale (regiunea Sud-Est) în cadrul Campaniei Naționale de Informare și Conștientizare „Tinerii votează - Tinerii contează” sau League of Young Voters Romania.Scopul campaniei este de a stimula participarea activă a tinerilor la viața democratică europeană și națională, în special prin încurajarea participării acestora la alegerile pentru Parlamentul European, în calitate de cetățeni corect informați și responsabili. Campania are un caracter nepartizan, asigurând reprezentarea echitabilă a tuturor părților.În cadrul campaniei sunt implementate evenimente regionale în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, respectiv în orașele: Iași, Galați, Cluj, Sibiu, Timișoara, Târgoviște, Craiova, București, Constanța, incluzând activități de informare și conștientizare asupra importanței participării la viața ci-vică, în general, și a participării la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai, în particular.