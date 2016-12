Alegerile de la PDL - amânate. Chirilă rămâne interimar până în septembrie

2

Fantoma de la opera

Toti alesii neamului sunt mari artisti.Unii sunt artisti de circ altii sunt artisti de opera sau balet.De exemplu,Mazare este angajat la Circul de Stat din Mamaia.Baiatul asta are mult talent.Altii sunt balerini politici.Toti pedeleii constanteni sunt balerini.I-am urmarit cu multa atentie in perioada cand au fost la putere(2008-2012).Tot anul 2009 au fost preocupati de repartizarea sefilor la deconcentrate.Am crezut ca au terminat in 2009.Nici vorba.Intre anii 2010-2012 au dat in spectacole pe scena deconcentratelor.Urmariti presa vremii.Balerinul pedelist Banias a trecut la opera.Acum ne canta de pe scena Partidului Conservator." Fluturaaas nu mai ai aripioare/Domnul conte ti le-a retezaaat/Fluturaaaas nu mai ai aripioare/Domnul conte ti le-a retezaaat....." Balerinul Chirila ne-a spus ca spectacolul pedelist de la Teatrul de Opera si Balet din Constanta a fost amanat.Mai am un singur dor:MAZARE NEMURITOR.