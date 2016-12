Alegeri locale 2016. STS a dezvoltat un soft care depistează instant votul multiplu

Vineri, 06 Mai 2016

A început campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie, iar autoritățile promit că nu va mai exista fraudă la acest scrutin. În premieră, Serviciul de Telecomunicații Speciale a pus bazele unui soft special pentru scrutinul din 5 iunie. Programul va arăta imediat dacă se încearcă un vot multiplu. Are nevoie de internet ca să funcționeze, dar în unele zone din țară, conectarea este imposibilă.Marcel Opriș, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale: "Există 24 de secții la care mecanismele automate definite în aplicații nu vor funcționa. Datele de acolo vor fi comunicate prin intermediul unor sisteme de voce. Este vorba de localități foarte izolate, cătune, unde numărul de alegători este între cinci și câteva zeci. În rest, nu va exista secție fără acoperire de date", asigură STS."La intrarea în secția de vot, fiecare alegător va fi întâmpinat de un operator de calculator. El are o tabletă, pe care este instalat softul special creat pentru alegeri. Prin scanarea codului numeric personal, se vor evidenția informații prețioase. De exemplu, vom ști dacă alegătorul are drept de vot, sau, mai important, dacă a votat în altă parte. Așa spune Autoritatea Electorală Permanentă, nu se mai pot frauda alegerile. Iar acestea nu sunt singurele beneficii ale programului. Datorită acestui soft, timpul petrecut în secția de votare se va reduce cu 30 de procente. Ba mai mult, programul permite înregistrarea instantanee a prezenței la urne.", potrivit sursei citate.Autoritatea Electorală Permanentă organizează întâlniri cu operatorii de calculator, pentru instruire. Iar Serviciul de Telecomunicații promite că în ziua alegerilor va fi internet și în vârf de munte, scrie digi24.ro