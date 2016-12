ALEGERI EUROPARLAMENTARE / „Nu vor fi probleme în organizarea alegerilor. Oprea este un profesionist”

Premierul Victor Ponta s-a declarat convins că nu vor fi probleme în organizarea europarlamentarelor și parțialelor de astăzi, arătând că are încredere totală în ministrul Gabriel Oprea, care este un profesionist și știe să gestioneze acest proces."În ceea ce privește organizarea alegerilor, am încredere totală în domnul Oprea și cred că toată lumea are încredere în domnul Oprea că e un profesionist și știe să gestioneze asemenea probleme. A mai organizat acest Guvern alegeri și niciodată nu a fost niciun fel de problemă, nu vor fi nici astăzi, sunt convins", a spus Ponta, citat de Mediafax.