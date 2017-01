ALEGERI CONSTANŢA / ROMÂNIA TV: "Decebal Făgădău a câştigat Primăria Constanţa"

4

Nimic

Dureros nu este faptul ca dam sansa unui om ca toti restul sa ne indrume sacrul camin catre "ceva" , dureros nu este nici faptul ca permitem monotonie si stagnate, dureros nu este ca nu suntem capabili sa divagam de la acest drum politic monoton pe care il parcurgem de atata vreme. Dureros, dezamagitor, absurd este faptul ca nu ne dorim schimbarea. Ca vietum, traim in nestiinta in greseli purulente, iar in momentul in care ne este oferita sansa leacului, a vindecarii de aceasta maladie socialista, noi nu alegem nimic. NOI alegem nimicul. Suntem oare pregatiti de schimbare? Suntem noi gata sa fim slefuiti din marionete ale comunismului si ale dictaturii Mazare in sperante de viitor ale copiilor nostri? Ce observ este ca nu suntem gata de nimic. Si in principiu cei ce intind mana in vid si pretind raspunsuri, solutii, fapte, primesc in schimb pustiul. Sunt nimic.