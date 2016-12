Alegeri amânate în PDL Constanţa. Ce urmăreşte Chiru?

Alegeri amânate în PDL Constanța. Ce urmărește Chiru?

La doar o săptămână după ce membrii Biroului Permanent Județean al PDL Constanța au stabilit data alegerilor la Organizația Municipală, ieri, mai marii partidului de la malul mării s-au răzgândit și au luat o altă decizie, semn că în filiala constănțeană lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Alegerile la Organizația Munici-pală a PDL Constanța nu vor mai avea loc la data de 22 octombrie, așa cum stabiliseră membrii Biroului Permanent Județean al PDL. În acest sens, a fost avansată o nouă dată, 6 noiembrie, însă nici aceasta „nu este bătută în cuie”, după cum a precizat unul dintre democrat-liberalii constănțeni. De altfel, nu ar fi nicio noutate, deoarece, de când a fost ales președinte al PDL Constanța, Gigi Chiru se tot chinuie să organizeze alegeri la Municipiu. În urmă cu câteva luni, s-a stabilit data de 19 iunie, după care a urmat 22 octom-brie, iar acum 6 noiembrie. Ce va fi… vom vedea! Cert este că democrat-liberalii constănțeni sunt debusolați și nu știu ce să mai creadă cu toate aceste modificări făcute peste noapte. Că incertitudinea există o demonstrează și faptul că, până ieri, nicio persoană nu-și depusese candidatura pentru vreo funcție la Organizația Municipală. Ultima „strigare” pentru Municipiu avusese loc la data de 8 octombrie, când Biroul Permanent Județean (BPJ) al PDL Constanța stabilise ca alegerile la Organizația Municipală să aibă loc, sâmbătă, 22 octombrie, începând cu ora 10.30, la Casa de Cultură din Constanța. Mai mult, membrii BPJ au stabilit să se formeze o Comisie de Orga-nizare și Desfășurare a Alegerilor (CODA) al cărei președinte este Mihai Petre. Cu toate acestea, nu toți democrat-liberalii constănțeni erau acord cu formarea unei noi CODA, deoarece ar mai exista încă două. Una ar fi fost constituită în luna martie a acestui an, în urma unei decizii a Biroului Permanent Național, atunci când tot BPN-ul a transmis filialei constănțene că președinte interimar este deputatul Maria Stavrositu. Cea de-a doua CODA a fost formată prin luna mai, printr-o decizie a președintelui Organizației Județene a PDL Constanța, Gigi Chiru. În aceste împrejurări, CODA condusă de Mihai Petre ar fi a treia, ceea ce îi nemulțumește pe unii democrat-liberali, care susțin că liderii de la județ trec peste deciziile liderilor de la centru. De aici și până la noi divergențe în filiala constănțeană, nu a mai fost decât un pas. „La BPN, nu s-a discutat situația de la Constanța“ În timp ce deputatul Maria Sta-vrositu, care intenționează să candideze la președinția Organizației Municipale a PDL Constanța, s-a arătat nemulțumită de formarea unei noi CODA, președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, susține că noua CODA este formată conform statutului. Încă de atunci, „Cuget Liber” atrăgea atenția că, dacă nu se rezolvă curând situația CODA, alegerile la Organizația Municipală ar putea fi amânate. Ceea ce bănuiam, ieri, a devenit o certitudine. Aflat la București, ieri, Gigi Chiru a declarat că a obținut amânarea alegerilor din data de 22 octombrie și mutarea acestora la data de 6 noiembrie. „Eu sunt cel care a propus ca data alegerilor să fie schimbată. Am luat decizia alături de alți colegi din Constanța și de la Centru (n.r. - însă nu a vrut să precizeze numele aces-tora). Am dorit schimbarea datei pentru ca cei care vor candida să aibă timp să se pregătească, să prezinte anumite proiecte, să-și prezinte programul. Acesta este singurul motiv pentru care am dorit amânarea alegerilor, nu este vorba despre niciun alt motiv”, a spus Gigi Chiru. Cu toate acestea, deși, în mod normal, stabilirea datei alegerilor ar trebui aprobată de Biroul Permanent Național al PDL, acest lucru nu s-a întâmplat. Ieri, la PDL, a fost ședință a BPN, însă în cadrul întâlnirii nu s-a luat în discuție situația de la Constanța. „La ședința de astăzi, nu s-a luat în discuție situația alegerilor de la Constanța. Nu s-a făcut deloc vorbire despre aceste alegeri sau despre data când vor avea loc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, deputatul Răzvan Mustea, cel care îi ține locul purtătorului de cuvânt al PDL, Sever Voinescu, atunci când acesta lipsește motivat. Nici deputatul constănțean și prim-vicepreședinte al PDL Constanța Constantin Chirilă nu știa despre amânarea alegerilor de la Organizația Municipală. „Nu știu nimic. Am auzit și eu că nu vor mai fi pe 22 octombrie, însă nu știu cine a luat această decizie”, a declarat Chirilă. Maria Stavrositu nu a putut fi contactată pentru a-și spune punctul de vedere cu privire la aceste alegeri, deși Gigi Chiru a susținut că este una din persoanele care a fost consultată cu privire la acest subiect.