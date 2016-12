Alegătorii din Ciocârlia încă îşi căutau candidaţii

Ieri,

Alegătorii din Ciocârlia încă își căutau candidații

După-amiaza zilei de ieri l-a regăsit pe nea Vasile la porțile secției de votare 360 din Ciocârlia de Jos. Părea că așteaptă un imbold divin. Să voteze sau să nu voteze? „Domnișoară, eu nu știu dacă mai trăiesc de pe azi pe mâine și dumneavoastră îmi cereți să vă spun dacă mai votez sau nu”, a căutat explicații el. Printre roșul electoral care obosea localitatea, sărăcia în care trăiesc oamenii îți invada privirea. „Mă taie de la ajutor. Nu am pe nimeni. Nu am tată, nu am frate. Am 53 de ani și 19 ani am fost strungar la Constanța. Am și carte de muncă, dar nu am nici măcar un milion pensie. În halul ăsta nu se mai poate”, s-a plâns din nou Vasile Oaie. „Nu am cu cine…Cu cine să votez?”, întreba el sincer în stânga și în dreapta. Căutându-și un moment de intimitate, într-un final, a îndrăznit să îmi șoptească numele preferate pentru Parlament. „Acum, vă spun eu așa”, și-a început el încrezător mărturisirea. „O să votez cu Cristina (n.r.- Cristina Dumitrache, PSD), pentru că este tânără și frumoasă, și voi vota și cu Albu (n.r.- Gheorghe Albu, PNL)”, s-a decis el până la urmă. Trebuie menționat faptul că cei doi au candidat în același colegiu, mai precis Colegiul 3 de la Camera Deputaților, iar dacă nea Vasile și-a ținut promisiunea, votul lui a fost… nul. Uninominalul ăsta… În aceeași barcă, se găsea și nea Ion, de 67 de ani. „Nu am pensie. Nu știu, să mă mai gândesc să văd dacă merg la vot”, s-a arătat el indecis. „Soția are o pensie de două milioane. Avem patru copii și nici unul nu lucrează. Nu li se deschid porțile. Ce să vă mai spun? Cum se poate trăi așa?”, a încercat el lămuriri. Am analizat apoi și importanța „uninominalului”. „Uninominalul ăsta?”, a pus problema el. „Domniță, știți de ce cred eu că este mai bun? Pentru că nu mai merge cu consilierii… Nu mai merge cu voturi luate de colo-colo și de dincolo. Așa zic eu. Cu noul sistem, nu mai merge cu șmecherii”, a concluzionat el. Potrivit președintelui secției 360, până la ora 15.30 nu se înregistraseră probleme sau sesizări. Mai mult, doar 380 de localnici votaseră până la acea oră dintr-un total de 1391. Pentru aceeași oră, o prezență slabă s-a înregistrat și în Ciocârlia de Sus, unde, la secția 361, votaseră 250 de persoane din 971. La Cobadin, situația era similară. În jurul orei 16.00, la secția 362, se prezentaseră 500 de alegători din 1900.