"ALDE susţine UDTTMR, UDTTMR votează ALDE". ERSUN ANEFI: Îmi doresc ca pe 11 decembrie, comunitatea musulmană să treacă peste orgolii şi să dea dovadă de unitate

"ALDE susține UDTTMR, UDTTMR votează ALDE". ERSUN ANEFI: Îmi doresc ca pe 11 decembrie, comunitatea musulmană să treacă peste orgolii și să dea dovadă de unitate

Ştire online publicată Joi, 08 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În acest context, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) Constanța și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România (UDTTMR) au semnat un protocol de colaborare care are drept motto „ALDE susține UDTTMR, UDTTMR votează ALDE”. În plus, Ersun Anefi de la UDTTMR, se află pe poziția a doua pe lista ALDE de la Constanța pentru Camera Deputaților.Pe de altă parte, aflat la Constanța, zilele trecute, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a făcut apel la toți simpatizanții ALDE și UDTTMR să voteze lista ALDE, listă care ar ajuta un tătar să ajungă în Parlamentul României. Tăriceanu a spus că a apreciat întotdeauna minoritățile din România și i s-a părut firesc ca ALDE să întindă o mână de ajutor celor care riscă să rămână fără deputat, în speță, UDTTMR.- M-am hotărât să candidez la funcția de deputat în cursul lunii octombrie 2015. Motivul care m-a determinat să intru în competiția internă din cadrul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România a fost faptul că sunt convins că pot să fac mult mai multe decât s-au făcut până acum în beneficiul comunității musulmane. De asemenea, un rol determinant în hotărâre a avut-o comunitatea care m-a susținut și m-a încurajat.- Îmi îndrept discursul către populația musulmană din județul Constanța, având în vedere că peste 85% din populația musulmană a acestei țări, adică peste 50.000 de persoane se găsesc în acest județ. De asemenea, mă concentrez pe interesele cetățenilor județului Constanța, având în vedere că, până în luna octombrie 2016, am fost subprefectul acestui județ iar în activitatea mea am avut succese în îndeplinirea sarcinilor trasate.- Îmi doresc ca pe data de 11 decembrie 2016, comunitatea musulmană să treacă peste orgolii și să dea dovadă de unitate, având în vedere situația deosebit de dificilă în care se află UDTTMR. Singura șansa de supraviețuire a acestei organizații este susținerea acesteia de către întreaga comunitate, UDTTMR contribuind la păstrarea obiceiurilor și tradițiilor comunității tătare turco-musulmane dar nu numai, având în vedere proiectele comune cu alte organizații ale cetățenilor aparținand minorităților naționale.1. Sunt singurul candidat care are un program dedicat, în primul rând comunității musulmane din acest județ dar am și proiecte care se adresează tuturor minorităților naționale respectiv întregii țări. Menționez o parte din acestea: atragerea de fonduri pentru reabilitarea geamiilor și cimitirelor musulmane, promovarea unei legislații care să permită accesarea finanțării pentru incluziunea socială a comunităților musulmane din localitățile cu o slabă dezvoltare economică (Dobromir, Baneasa, Cobadin, Medgidia, Castelu, Harsova,). Totodată, doresc înființarea unui muzeu al tătarilor turco-musulmani din România și înființarea unui muzeu al etniilor dobrogene. De asemenea, am în vedere atragerea de investitori din țările turcice, cum ar fi Republica Turcia, Azerbaidjan sau Kazahstan. Crearea unei legislații pentru înființarea unor expoziții cu vânzare de produse tradiționale dobrogene, adică românești, tătărești, turcești, grecești și altele este un alt obiectiv al meu. În plus, doresc promovarea unei legi a minorităților naționale și promovarea Codului Administrativ.- La momentul actual, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România se află într-un parteneriat cu Partidul Alianța Liberalilor și Democratilor (ALDE). Urmare a succesului înregistrat de parteneriatul UDTTMR cu Valentin Vrabie, fostul primar al comunei Peștera și actual primar al municipiului Medgidia, la alegerile locale din iunie 2016, și având în vedere situația disperată în care se află organizația noastră, ALDE prin persoana domnului primar a invitat Uniunea să participe la alegeri pe listele acesteia. Așadar, principalii parteneri sunt comunitatea musulmană, membrii UDTTMR, domnul primar Valentin Vrabie și ALDE. Menționez că toți cei enumerați au avut un rol în stabilirea Programului pe care l-am prezentat anterior.- Cursurile Comunitare pt. copii, pe diverse materii - Constanța- Cursurile de Limbă Tătară - în toate filialele (peste 500 de copii)- 19 ansambluri de dans tradițional tătăresc, un ansamblu de mandolină- toate ansamblurile existente au costume populare tătărești- Reprezentare în Consiliul de Conducere al Congresului Mondial al Tătarilor Crimeeni- Asumarea unui rol important în susținerea intereselor tătarilor din Crimeea - Cursul de Istorie si Civilizatie al Tatarilor - Univ. Ovidius- Festivalul Ghiudemului și a Qazî-ului - M. Kogălniceanu- Ziua Femeii 8 Martie pentru 3.000 de femei- 21 Martie - Nawrezul, - Spectacole- 5 Mai - Ziua Limbii Tătare - Spectacol- 6 Mai - Qîdîrlezul, - Turneul de Kureș (aproximativ 20 localitati)- Tepreșul - Murfatlar- Festivalul Gevat Rașit - Lumina - Festivalul Yașar Memdemin - Valu lui Traian - Festivalul Muzicii Sebat Husein - Constanta- Festivalul Festivalul Dansului, Cantecului si Portului Popular Turco – Tatar - Constanta - Premiul Mehmet Niyazi - Medgidia- Festivalul Qatlama - Techirghiol- Festivalul Sarmalei - Eforie Nord- 13 Decembrie - Ziua Tătarilor- Revista Qaradeniz- Emisiunea de la Radio T- Emisiunea TV "Tătarii din România"- Concursul de eseuri- Premierea olimpicilor, recompensarea lor și a tuturor copiilor participanți la acțiunile uniunii cu tabere și excursii- Miting de susținere a tătarilor din Crimeea- 18 Mai - Comemorarea Surghiunului - Simpozioane pe diverse teme - sport, istorie, cultură samd.- Cursuri de inițiere de prim ajutor, de autoapărare, etc.- Parteneriate și colaborări cu Universitatea Ovidius si alte ONG-uri- Acțiuni de caritate.- Calendar și materiale promoționale.- Editare și reeditarea de manuale școlare, cărți, dicționare.- Înființarea de noi filiale, pentru o reprezentare cât mai vastă.- Pachete pentru copiii de la cursuri.- Pachete catre enoriasii nevoiasi de Bayram;- Transport gratuit către cele mai importante evenimente.