ALDE şi PMP refuză invitaţia liberalilor pentru formarea majorităţii în CJC

ALDE și PMP refuză invitația liberalilor pentru formarea majorității în CJC

Liderii ALDE și PMP Constanța, respectiv, Mircea Banias și Cluadiu Palaz au anunțat că refuza invitația liberalilor din Constanța pentru a se întâlni în vederea unor discuții privind formarea majorității în CJC."Astazi, 11 iunie, am primit, prin e-mail, o invitatie din partea PNL Constanta, semnata de dl. presedinte George Dragomir, pentru o intalnire la sediul dumnealor, din strada Traian, pentru luni, orele 10.00.Am transmis urmatorul raspuns:Domnule Președinte,Multumesc pentru e-mailul Dvs.Va asigur ca principala noastră preocupare este reprezentarea onorabila a cetățenilor județului Constanta care ne-au acordat încrederea si votul lor si nu vom precupeți nici un efort pentru a realiza obiectivele la care ne-am angajat in campania electorala.Subscriu la poziția Dvs. că posturile in aparatul Consiliului Județean Constanta contează mai puțin si ca mult mai importantă este bunăstarea cetățenilor.De altfel, îmi amintesc ca împreuna, nu cu mult timp in urma, am fost capabili sa oferim tării cea mai buna guvernare de dupa 1989, cea a USL, cand am reușit, in buna măsura, sa remediem erorile guvernării anterioare si sa readucem romanilor speranța pentru o viata mai buna.Sunt convins ca oriunde ne-am afla, intr-o majoritate sau in opoziție, rezultatul echilibrat al votului exprimat in 5 Iunie obliga toate partidele sa colaboreze si sa implementeze cele mai bune proiecte, indiferent de formațiunile politice care le-au propus.Va asigur, Domnule Președinte, ca daca, vremelnic, ne vom afla in "tabere" diferite, colegii mei, consilierii județeni ALDE, vor demonstra ca sunt oameni politici responsabili care nu vor face diferențe între inițiatorii de proiecte benefice pentru locuitorii județului Constanta.In legătura cu invitatia fixată de Dvs.,pentru luni, orele 10.00, la sediul PNL Constanta, cu părere de rău va informez ca nu ii pot da curs.Luni dimineata este programată, la sediul central al ALDE din șoseaua Kiseleff, ședinta comisiei de fuziune, organul de conducere al partidului nostru, urmată de activități in Senatul României.In încheiere, Domnule Presedinte, doresc sa va asigur de întreaga mea considerație si de toata disponibilitatea pentru un dialog constructiv...", a transmis liderul ALDE Constanta. MIrcea Banias.La randul lui, liderul PMP Constanța a spus prin intermediul unui comunicat de presa că PMP Constanța susține crearea unei majorități în Consiliul Județean alături de PSD și ALDE.