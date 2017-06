ALDE, sabotat din interior. Miza: intrarea în Parlament

Reprezentanții ALDE au ajuns la concluzia că micul grup desprins din formațiunea politică a primit încă înainte de alegeri din partea celor cunoscuți sub titulatura „statul suntem noi” misiunea de a sabota intrarea ALDE în Parlament.În plus, se mai susține că misiunea a eșuat și, ulterior, s-a transformat într-un plan menit să răstoarne rezultatul votului de la alegerile parlamentare.„Mărturisim că, atunci când grupul ALDE a luat decizia politică de înlocuire din Comisia de învățământ din Camera Deputaților a deputatului Sorin Cîmpeanu, care a demisionat din ALDE pentru a se alătura unui grup care și-a propus să înființeze un partid ultranaționalist, nu ne-am așteptat la replici atât de prompte și de radicale. Dar nu radicalismul comentariilor ne-a determinat să dăm un răspuns, ci dorința noastră ca opinia publică să înțeleagă mecanismul prin care statul paralel își continuă prin mercenari și interpuși acțiunea anti-democratică”, au mai susținut reprezentanții formațiunii politice condusă de Călin Popescu Tăriceanu.Aceștia precizează că fac referire la un comentariu difuzat în numele unui ONG, Coaliția Națională pentru Modernizarea României, condus de Alexandru Cumpănașu - președinte și Sorin Cîmpeanu -vicepreședinte, și care „se prezintă în mod fals drept liderul de necontestat al societății civile și care încearcă de ceva vreme să se substituie și să preia atribuțiile partidelor politice”.„La prima vedere, s-ar părea că avem de-a face cu o solidaritate de înțeles între președinte și vicepreședinte, dar, trecând parțial în revistă activitatea propagandistică a lui Alexandru Cumpănașu, am înțeles că acest așa-zis ONG este unul dintre pionii statului paralel, un fel de vector de opinie care se prezintă zilnic la raport și primește permanent misiuni de luptă, așa cum stă bine celor care susțin statul de drept. Sunt foarte multe argumente și luări de poziție publice în acest sens, pe care oricine dorește le poate găsi în spațiul virtual al Internetului”, mai susțin reprezentanții ALDE.Deputatul Sorin Cîmpeanu a anunțat pe 23 mai că a demisionat din ALDE și că se va alătura inițiativei Pro România a lui Daniel Constantin.