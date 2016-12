ALDE a semnat protocol de colaborare cu UDTTMR, la Constanţa. Ce obiective şi-au propus

7

Tatarii, fara deputat, fara subprefect, fara finantare!!!

Tatarii au ajuns in cea mai jalnica situatie din cauza acestui "presedinte", mafiot, penal, carator de geanta a lui Vadim. Noi, tatarii, nu vom avea deputat si deci vom pierde si finantarea (deci se desfiinteaza uniunea) care se asigura doar minoritatilor care intra in parlamente pe listele organizatiilor lor. Din cauza ca tribunalul a anulat congresul organizat ilegal de Gelil, Biroul electoral central nu a acceptat lista de candidati. NU DEPUTAT, NU SUB-PREFECT, NU UNIUNE, in schim avem "presedinte" PENAL si o gasca de analfabeti care voteaza in CR! Cat mai trebuie sa rabdam, tatarii mei?