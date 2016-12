„Ăla mic cu capul mare nu este decât un traseist politic. Este o jigodie“

1

capete mari si goale

Sa-l completam pe Neagoe: toti politicianistii sunt mici,cu capul mare si jigodii.Sa zicem cate ceva despre taranistii cu frac,opinci si obiele de firma,demni continuatori ai fostului PNT interbelic.Retinem din aceasta perioada fapte si evenimente care au loc si astazi in Romania.Guvernarea PNT-Maniu s-a remarcat prin felul in care a administrata marea criza din 1929-1933.A avut loc o masiva fuga din tara a capitalului,afacerea Skoda,s-au dublat si triplat impozitele.Multi functionari au fost suprimati,sau platiti cu jumatate din salariu.Au fost aplicate "curbele de sacrificiu" prin care toate salariile au fost reduse cu 10-25%.A fost reprimata sangeros greva din Valea jiului si greva de la Lupeni unde au murit 25 de muncitori si raniti peste o suta.In 1930,din peste 3,3 milioane de copii,doar cca 1,9 milioane frecventau scoala.Au fost desfiintate 6 licee.Au fost suprimate 1690 de posturi in invatamantul primar,220 in cel secundar si 125 in invatamantul superior.Ofiterii n-au primit soldele luni de zile si soldatii mureau de foame.A fost promulgata legea controlului averilor dar n-a fost aplicata.Guvernul Maniu renunta la politica "Portilor deschisw" o replica la lozinca liberala "prin noi insine".In 1933 s-a introdus starea de asediu,actiune sustinuta si de liberali.A avut loc greva de la CFR Grivita care s-a soldat cu 3 morti,16 raniti grav si multi alti raniti.Au fost suprimate 1690 de posturi in invatamantul primar,220 in cel secundar si 125 in invatamantul superior.In consecinta,PNL a proclamat "rezistenta cetateneasca impotriva guvernului". Sa ne bucuram ca din fostul PNT a ramas doar o trista amintire si ca urmasii acestuia,neavand treaba si electorat,se bat intre ei.Singura realizare cu care se pot mandri este " palaria lui Neagoe" care poate fi admirata pe plaja "Modern",palarie prea mica pentru capete asa de mari dar goale.