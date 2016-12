Al doilea mandat pentru Cristian Telehoi, la Cobadin

Social-democratul Cristian Telehoi rămâne la conducerea Primăriei Cobadin, după ce 76% din locuitorii comunei cu drept de vot și-au exprimat dorința ca acesta să continue proiectele începute. „Le mulțumesc foarte mult tuturor cetățenilor care m-au votat, colegilor de partid și celor din USL. Faptul că am fost votat cu același procent în toate satele care aparțin de Cobadin demonstrează că locuitorii au apreciat faptul că nu au existat discriminări între localități și am făcut în fiecare ceea ce a fost nevoie. Consider că a fost un vot de încredere și vreau să le transmit cetățenilor să aibă încredere că localitatea se va dezvolta în continuare”, a declarat Cristian Telehoi. La alegerile de duminică, locuitorii din Cobadin au avut de ales dintre Cristian Telehoi (USL), Constantin Ancuța (PNȚCD), Florica Stroe (PDL), Marin Frățea (PP-DD), Cătălin Chivu (PER) și Anghel Gartone (PRM). În altă ordine de idei, Consiliul Local Cobadin va fi alcătuit din 12 consilieri de la USL, doi de la PDL și unul de la PP-DD. În ceea ce privește rezultatele pentru Consiliul Județean Constanța și pentru președintele CJC, locuitorii din Cobadin au acordat vot de încredere de peste 70 % pentru USL.