Ajunge atâta vacanţă! Parlamentarii s-au întors la muncă

Ajunge atâta vacanță! Parlamentarii s-au întors la muncă

Camera Deputaților și Senatul au fost convocate, vineri, în cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului, printre prioritățile legislative fiind mai multe proiecte așteptate de la Guvern, modificările la legea pensiilor, pachetul de legi ale Justiției sau înființarea Fondului Suveran de Investiții.În această sesiune, Senatul și Camera Deputaților trebuie să se pronunțe atât asupra proiectelor restante din sesiunile precedente, asupra inițiativelor legislative depuse de parlamentari, cât și asupra proiectelor și ordonanțelor care vin de la Guvern.Printre altele, în noua sesiune, senatorii își vor îndrepta atenția asupra unor acte normative care nu au fost finalizate în sesiunea trecută, printre care propunerea legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, inițiată de PSD, potrivit căreia hotărârile referitoare la patrimoniul unităților administrativ-teritoriale (UAT) să fie adoptate de consiliile locale și județene cu votul majorității simple a consilierilor în funcție.Un alt proiect care nu a fost finalizat în Senat vizează traseul legislativ al inițiativei cetățenești privind redefinirea familiei în Constituție, adoptată de Camera Deputaților. Proiectul de act normativ va fi dezbătut de Senat în sesiunea din toamnă, președintele acestui for, Călin Popescu Tăriceanu, estimând, la sfârșitul lunii mai, că referendumul pentru această revizuire a Legii fundamentale se va organiza tot în toamnă.Deși procedura de alegere a doi reprezentanți ai societății civile în CSM a fost demarată în noiembrie 2016 și reluată pe 13 martie 2017, Senatul nu a decis încă în privința numirii celor două persoane în CSM. Astfel, Camera superioară a Parlamentului trebuie să ia o decizie, în această sesiune, în privința celor două funcții din CSM, în prezent fiind 12 persoane care și-au depus candidatura.„Restanțe“și la Camera DeputațilorȘi Camera Deputaților are de dezbătut, în această sesiune, mai multe proiecte de lege rămase restante, cel mai controversat fiind proiectul de lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate, adoptat tacit de către Senat.Pe de altă parte, mai sunt o serie de proiecte adoptate de Senat, ca primă Cameră sesizată, și care urmează să fie dezbătute de Camera Deputaților, ca for decizional, cum ar fi cele referitoare la creșterea plafonului de scutire de TVA, eliminarea mai multor comisioane aferente conturilor bancare de bază ale românilor, extinderea obligației magazinelor de a accepta plăți cu cardul.Senatorii și deputații trebuie să se pronunțe în această sesiune și cu privire la o serie de ordonanțe și proiecte de lege adoptate sau aflate în lucru la Guvern.Un alt proiect important se referă la modificarea legilor Justiției, prezentat de ministrul Tudorel Toader și care a ajuns joi la Consiliul Superior al Magistraturii pentru un aviz consultativ. După primirea avizului de la CSM, proiectul va fi supus aprobării în ședința de Guvern, iar apoi va fi trimis spre dezbatere Parlamentului.Și modificarea legii pensiilor va ajunge la Parlament până la 1 octombrie și va fi dezbătută mai întâi de Senat și, apoi, în Camera Deputaților, ca for decizional.Potrivit Agerpres, președintele Comisiei pentru muncă, social-democratul Adrian Solomon, a spus că proiectul trebuie finalizat până la începutul anului viitor.Parlamentarii mai au de dezbătut și o serie de ordonanțe de urgență, printre acestea se află cele referitoare la plafonarea pensiilor speciale, la plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului la 8.500 lei, la mărirea salariilor politiștilor cu 10% și cu 15% a salariilor personalului civil din instituțiile de siguranță națională.