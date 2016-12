Agigea se pregăteşte de referendum

Agigea se pregătește de referendum

Consiliul Local Agigea a decis, la ultima ședință, să lămurească odată pentru totdeauna problema delimitării unității administrativ teritoriale. Tot la ultima întâlnire, aleșii din Agigea au luat act și de o donație, dar au stabilit și lista consilierilor care vor merge să se școlească la Paris. Potrivit primarului Cristian Cîrjaliu, locuitorii din Agigea vor fi chemați la un referendum în viitorul apropiat, după cum au decis, vineri, consilierii locali. Aleșii au votat o hotărâre în acest sens, în cadrul ultimei ședințe. Primarul a declarat că aceasta este singura cale legală pentru stabilirea definitivă a granițelor cu unitățile administrativ teritoriale învecinate. Cîrjaliu susține că este momentul să se lămurească odată anumite aspecte legate de delimitarea administrativ teritorială a localității pe care o conduce, iar detaliile referitoare la consultarea cetățenilor, prin vot, în acest domeniu, vor fi stabilite în ședința viitoare de consiliu local. Donație pentru comunitate Consilierii din Agigea au aprobat, la finalul săptămânii trecute, și bugetul pe 2009. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare, s-a aflat, printre altele, și proiectul privind „acceptarea ofertei de donație a două terenuri” de către Genghiz și Ferian Bolat. Este vorba, concret, de o suprafață de aproximativ 3.800 de metri pătrați intravilan (potrivit proiectului de hotărâre), teren care va intra în administrarea Consiliului Local Agigea și a cărui destinație va fi, conform declarațiilor primarului Cristian Cîrjaliu, aceea de drum public, cu utilitățile aferente. Deși un astfel de gest poate părea ciudat, gospodarul șef a explicat că acest proiect de hotărâre reprezintă „o donație în adevăratul sens al cuvântului”. Potrivit declarațiilor primarului, suprafața de teren donată către CL se află în cartierul de vest al localității și va servi, așa cum este specificat și în proiectul de hotărâre, unor obiective de interes public: „Terenurile se vor alipi și se vor transmite în adminis-trarea CL Agigea în vederea realizării programului de dezvoltare urbanistică a teritoriului, pentru destinația de drum public, urmând a fi cuprins în Inventarul domeniului public al Comunei Agigea cu denumirea de Strada Dropiei”. Mai mult decât atât, Cîrjaliu a explicat că, pe acest drum public vor fi plantați copaci care să asigure protecția fonică de care localitatea are atâta nevoie. „Limita de zgomot este de 70 decibeli, în Agigea ne confruntăm cu un nivel de 90 de decibeli, ceea ce e destul de grav. De aceea, am decis că trebuie să creăm, prin plantarea de copaci, un mediu ambiental corespunzător”, a explicat primarul PSD. Aleșii locali, școliți la Paris Tot în cadrul ședinței de vineri a fost aprobat și proiectul privind „delegarea unor consilieri locali pentru a participa la seminariile internaționale dedicate profesioniștilor din administrația publică”. Evenimentul are loc în Paris, în perioada 19-24 mai, iar la el vor participa șase aleși locali. Nu în ultimul rând, de menționat este că organizatorul evenimentului este Centrul de Perfecționare ASIRUD și că, de asemenea, temele seminarului se vor concentra pe probleme ce țin de administrațiile publice locale, de relațiile cu instituții publice și organizații în domeniul sistemului social la nivel internațional.