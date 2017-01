Agentul termic reaprinde spiritele între primarul Tusac şi consilierii PD-L

La Mangalia

Agentul termic reaprinde spiritele între primarul Tusac și consilierii PD-L

Aleșii locali democrat-liberali din Mangalia susțin, într-un comunicat de presă, că „Primăria Municipiului Mangalia a întârziat cu mai bine de jumătate de an prelungirea contractelor de închiriere pentru câteva sute de familii care locuiesc în blocurile cu apartamente destinate tinerilor căsătoriți din cartierele Oituz și M.I. Dobrogeanu”. În aceste condiții, aleșii locali de la PD-L atrag atenția că cei vizați nu vor putea beneficia la timp de subvenția la agentul termic. Potrivit pedeliștilor, acestora li se adaugă alte 20 de asociații de proprietari din localitate, care, de data aceasta, sunt lipsite cu desăvârșire de agent termic. Acest lucru s-ar datora, după cum se menționează în comunicatul de presă transmis de consilierii PD-L, unor datorii de aproximativ 100 de miliarde de lei pe care administrația locală le are la furnizorul de agent termic. În aceste condiții, democrat-liberalii reclamă lipsa de preocupare a administrației locale din Mangalia față de aceste probleme. Referitor la datoriile amintite, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, recunoaște obligațiile pecuniare pe care administrația locală le are către SC Rominservice Therm SA, numai că pune totul pe seama predecesorilor. Într-un comunicat de presă transmis de către Primăria Mangalia, se arată că, la învestirea sa, actualul primar a găsit în primărie o datorie de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi către SC Rominservice Therm SA. Potrivit comunicatului, administrația locală recunoaște și că sunt cazuri în care scări sau chiar blocuri întregi au fost debranșate de la sistemul de alimentare cu agent termic, motivul reprezentându-l, se pare, datoriile acumulate de locatari. Reprezentanții administrației locale mangaliote susțin totuși că din cele 20 de asociații, s-a soluționat până în prezent problema la cinci. Acest lucru se pare că s-a întâmplat în urma unei întâlniri pe care a avut-o zilele trecute primarul, reprezentanții Rominservice Therm SA și cei ai asociațiilor de proprietari.