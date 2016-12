Adriean Videanu ar vrea să fie preşedintele României

Adriean Videanu ar vrea să fie președintele României

Adriean Videanu va candida la alegerile prezidențiale din 2014, dacă va fi mandat de partid să facă acest lucru. El spune că PDL are în momentul de față mai mulți potențiali candidați, aceștia aflându-se acum într-o competiție internă. Inspirat de traseul pe care l-a avut Traian Băsescu, Adriean Videanu visează ca într-o zi și el să se instaleze la Palatul Cotroceni. Asemenea actualului șef al statului, Videanu a îndeplinit diferite funcții in guvern, inclusiv pe cea de ministru, dar a fost și primar al Capitalei, astfel că speră să fie nominalizat de partid să candideze la scrutinul prezidențial. El a declarat că în momentul de față Partidul Democrat Liberal are mai mulți candidați la președinție, aceștia aflându-se acum într-o competiție internă. Întrebat dacă se numără și el printre potențialii candați la președinție din partea PDL, Videanu a răspuns: "Dacă partidul va considera că trebuie să facă evaluarea, sigur, de ce nu?".