Adrian Ţuţuianu: I-am prezentat premierului demisia din funcţia de ministru al Apărării

Adrian Țuțuianu: I-am prezentat premierului demisia din funcția de ministru al Apărării

Ştire online publicată Marţi, 05 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Tutuianu a anuntat marti la Antena 3 ca "i-am lasat pe masa premierului demisia din functia de ministru al Apararii", dupa scandalul cu salariile amanate ale militarilor.Tutuianu a tinut sa precizeze ca "nu exista probleme de natura financiara" pentru plata salariilor, ci sunt "doar chestiuni de natura tehnica".Ministrul Adrian Tutuianu a relatat intr-o interventie telefonica la Antena 3 ca in intalnirea avuta cu putin in urma la Guvern cu premierul Mihai Tudose si ministrul Finantelor, i-a precizat prim-ministrului care sunt "chestiunile tehnice" care au dus la aceasta situatie si ca Tudose i-a reprosat in schimb "lipsa de comunicare si cu dansul, dar si cu presa"."I-am spus ca, daca el considera asta o solutie, demisia mea este pe masa sa. Am lasat o demisie, urmeaza ca prim-ministrul sa o aprecieze", a anuntat Tutuianu.Ministrul Apararii a explicat ca existau discutii in sistem ca nu ar fi bani pentru salarii, din cauza unor erori de comunicare ce ar apartine unor directii din subordine, si ca isi "reproseaza ca nu a gestionat cum trebuie comunicarea pentru a linisti oamenii"."Avem resurse financiare suficiente, vreau sa fie clar (...) nu exista niciun fel de intarziere. La data de 15 septembrie platim drepturile salariale aferente lunii august, ele sunt in termen", a insistat el."Eu am recunoscut in fata premierului ca am gresit fata de domnia sa, ca nu am comunicat in timp util, i-am spus ca daca aceasta este o solutie care repara lucrurile, eu mi-o asum, pentru ca sunt om serios (...) Am facut eforturi extraordinare in aceasata perioada, dar nu e totdeauna suficient", a mai spus Tutuianu.