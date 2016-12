Adrian Stan: „Vreţi să mergem înainte?“

Adrian Stan: „Vreți să mergem înainte?“

Primarul localității Techirghiol, Adrian Stan, și-a lansat, sâmbătă, candidatura pentru un nou mandat la condu-cerea administrației locale, în prezența a peste 200 de localnici. Evenimentul s-a desfășurat în Sala de Sport din Techirghiol și s-a bucurat de participarea liderilor PNL și PSD din județ. Fiind candidat unic al USL-ului, Stan i-a avut alături pe liderul Organizației Județene a PNL, Gheorghe Dragomir, pe se-natorul liberal Puiu Hașotti, pe senatorii PSD Nicolae Moga și Alexandru Mazăre, pe deputatul social democrat Eduard Martin, precum și pe senatorul PC Mircea Ba-nias. De asemenea, la eveniment au fost prezenți o se-rie de membri reprezentativi ai PNL Constanța, precum consilierii Constantin Matei, Victor Manea și Ovidiu Cup-șa. Manifestația s-a deschis cu prezentarea echipei de consi-lieri alături de care Stan se va lupta în această campanie și cu prezentarea consilierilor județeni veniți în formulă completă de la Constanța. Ulterior, fiecare dintre invitații lui Stan și-a exprimat punctul de vedere, menționând o serie de motive pentru care actualul edil al Techirghiolului merită votul de încredere al oamenilor. Mai mult de atât, în aplau-zele celor prezenți, primarul Adrian Stan a ținut un discurs în care a menționat că își dorește să continue activitatea la conducerea administrației locale pentru că procesul de modernizare nu s-a încheiat. Stan a precizat că are în stadiu de semnare cinci proiecte cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, proiecte care vor crește semnificativ potențialul turistic al orașului, precum și proiecte pentru infrastructura localității. „Avem proiecte cu care putem să ne mândrim: am realizat străzi, canalizări, parcuri. Avem proiecte în desfășurare pe care le vom duce la îndeplinire în cel mai scurt timp. Întrebarea mea este: Vreți să continuăm? Localitatea are un nume pe care îl cunoaște toată România și este cunoscută și la nivel in-ternațional. Trebuie să păstrăm acest renume. Avem cinci proiecte europene noi în stadiu de semnare. Vom primi bani de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea și asfaltarea a 22 de străzi, amenajarea falezei, a Casei de Cultură și amenajarea unei plaje între Eforie și Techirghiol. Vreți să mergem înainte? Dacă da, pe 10 iunie mergeți la vot pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră”, a declarat Stan.