Adrian Stan, primarul 6/49

Cu o idee năstrușnică, Adrian Stan, primarul orașului Techirghiol, a reușit să devină celebru peste noapte în toată țara. Planul său îndrăzneț de salvare a administrației locale a atras atenția întregii națiuni, edilul devenind subiectul zilei pentru numeroase publicații și televiziuni centrale. Nu este un împătimit al jocurilor de noroc, dar își joacă șansa de ani buni la loto. Pentru că a câștigat de mai multe ori, s-a gândit că inclusiv Consiliul Local Techirghiol ar putea să își încerce norocul la 6/49. Cu banii obținuți, administrația ar putea acoperi cofinanțarea pentru diferitele proiecte europene pe care vrea să le deruleze. „Și eu jucând la ultima extragere, acum o săptămână, am avut patru numere câștigătoare. Și am câștigat 200 de lei, potul cel mare fiind de trei milioane de euro. Mi-aș fi dorit ca eu să fiu marele câștigător. Banii ar fi fost necesari în același timp consiliului local, dar sunt sigur că nu m-ar fi lăsat familia să îi cheltuiesc și să îi pun pentru consiliu. Și atunci am zis: «de ce nu ar face consiliul local un bilet pe care, dacă l-ar câștiga, ar putea să îl folosească în cofinanțarea de proiecte?». Iar acum avem nevoie de multe fonduri pentru aceste proiecte care devin realitate și nu sunt doar o poveste”, ne-a povestit edilul. „În viața mea de jucător, am mai câștigat de două ori: odată primăria la un vot și odată la loto mai mulți bani, în jur de 3.000 de euro sau 3.000 de mărci. Se întâmpla prin 93-94", și-a continuat el povestea. De aproximativ 15-20 de ani joacă întâmplător: „nu în fiecare săptămână și nu cu disperare”, a subliniat Stan. El a recunoscut totuși că ideea nu este originală. „Un prieten mi-a spus că și în Italia s-a mai întâmplat lucrul acesta. Mai este o primărie care a jucat la loto, dar au folosit un sistem mai amplu, implicând mult mai mulți oameni”, a remarcat Adrian Stan. Formula norocoasă Formula norocoasă pe care mizează primarul este cea cu nouă numere. „Aș vrea să am nouă consilieri astfel încât fiecare consilier să pună câte un număr. Îmi trebuie o hotărâre a consiliului local pentru ca formula de numere să fie cunoscută de toată lumea. În felul acesta, nimeni nu își va putea însuși biletul respectiv”, a explicat Adrian Stan. Potrivit lui, un bilet cu o schemă de nouă numere este de două milioane de lei vechi (200 de lei) și ar trebui ca fiecare ales să pună câte 20 de lei. „Vom juca săptămânal sau lunar. Consilierii vor decide până la urmă cât de mult ne vom încerca norocul”, a mai remarcat el. Pentru că îi place să îmbine utilul cu plăcutul, Adrian Stan se pregătește să își ia un concediu în luna noiembrie, când va participa la o întâlnire a orașelor termale la Vichy, în Franța. „Am spus că dacă tot voi participa la această întrunire, să rămân ceva mai mult timp în concediu”, a încheiat Adrian Stan.