Adrian Stan a depus jurământul pentru funcţia de primar

Un primar „gargaragiu„

Inainte de locale, l-am auzit pe Stan, intr-un interviu electoral, cum se lauda cu ce a facut el in Techirghiol si ce va face in noul mandat. Saptamana trecuta aflat in trecere prin Techirghiol, ne-am oprit la Manastire si am vizitat zona din jurul bailor reci, parcul orasului si sanatoriul Techirghiol. Ce am vazut a fost ceva de cosmar. Parca era o zona de mult abandonata, neingrijita, cu multi boscheti si pomisori uscati, iarba necosita si in majoritate uscata, locul de joaca pentru copii invadat de balarii, cu banci rupte. Tarmul lacului era plin de mizerie, peturi si balarii. Unde este spiritul gospodaresc al edilului? Cum mai apare in fata oamenilor care l-au votat? Dar oare de ce l-au votat oamenii, pentru ca „le-a dat”? Cum a cheltuit banii primariei si cum accepta plata unor servicii? El are grija numai de sporirea venitului lui si a acolitilor? Rusine domnule primar!