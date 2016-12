Adrian Papahagi lasă PDL pentru Mişcarea Populară

Adrian Papahagi lasă PDL pentru Mișcarea Populară

Vineri, 05 Iulie 2013

Adrian Papahagi a demisionat din PDL și se alătură Mișcării Populare. "Am transmis astăzi domnului Daniel Buda, președintele PDL Cluj, o scrisoare de demisie din partid. Am decis așadar să mă alătur mișcării civice inspirate de președintele României și am acceptat să fac parte din grupul de inițiativă al Partidului Mișcarea Populară", spune Papahagin, vineri, într-o postare pe Facebook.El arată că părăsește PDL fără resentimente și își exprimă convingerea că singurul lider legitim al dreptei românești este Traian Băsescu. "Părăsesc Partidul Democrat Liberal fără resentimente și păstrez aceeași prietenie colegilor alături de care am dus luptele politice ale anului trecut, în special organizației PDL Cluj și domnului Emil Boc. Consider că principala problemă a dreptei românești nu este lipsa valorilor și a oamenilor credibili, în toate formațiunile existente, ci criza de leadership. Cred, totodată, că singurul lider legitim al dreptei este Traian Băsescu", adaugă Papahagi, scrie Agerpres.